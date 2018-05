Optimisme onder experts verdwenen Overig

Vorige maand waren de ondervraagde beursexperts (70 in totaal) nog enthousiast over de verwachte koersontwikkeling. En dat hadden ze goed gezien. De AEX ging met maar liefst 4,9% omhoog, zegt Corné van Zeijl van Actiam. April was een ronduit prachtige maand, schrijft hij bij zijn maandelijkse enquête onder experts. Er werd ook nog eens 0,9% aan dividend uitgekeerd. Er deden 69 experts met de enquête mee, waarvoor dank. Maar helaas, voor mei lijkt al het enthousiasme verdampt onder de experts. Ze zien het even niet meer zitten. Van Zeijl: "De redenen hiervoor zijn een verwachte rentestijging en toenemende politieke onrust, met name op het handelsfront en over de Iran kwestie." Dit is de expertverwachting voor mei. Voorspelling mei optimistisch 20,3% neutraal 47,8% pessimistisch 31,9% per saldo -11,6%

Expertverwachting korte termijn Klik op de grafiek voor een grote versie

Voor de lange termijn vooruitzichten is men ook een stuk somber geworden. Per saldo is er 9% meer pessimisten dan optimisten. “April 2017 was voor het laatst dat we een dergelijke somberheid bij de lange termijn vooruitzichten hebben gezien”, zegt Van Zeijl. Voorspelling halfjaar optimistisch 18,8% neutraal 53,6% pessimistisch 27,5% per saldo -8,7%

Expertverwachting lange termijn Klik op de grafiek voor een grote versie

Individuele keuzes waren niet goed "De meeste favoriete aandelen gingen met slechts 1,0% gemiddeld omhoog. Zeker vergeleken met de AEX is dit een slechte score. Dat kwam vooral door de keuze van Galapagos. Dat aandeel net als vorige maand met 8,0% naar beneden." Ook de keuzes bij de minst favoriete aandelen waren niet goed, gaat Van Zeijl verder. Arcelor Mittal (+9,3%), Altice (+18,3%) en Unibail (+7,1%) gingen allemaal flink omhoog. Alleen AKZO voldeed aan de sombere verwachtingen (-2,4%). Toppers april Stemmen Rendement Floppers april Stemmen Rendement ING +12 2,0% ArcelorMittal -7 9,3% Galapagos +8 -8,0% Altice -6 18,5% Unilever +4 3,4% AkzoNobel -3 -2,4% DSM +3 6,5% Unibail-Rodamco -3 7,1% Gemiddeld -1,9% Gemiddeld 8,1% AEX -1,1%

Stug hetzelfde Voor de komende maand houdt men voor een groot gedeelte vast aan de bestaande keuzes. Galapagos en ING staan opnieuw bij de meest favoriete aandelen. Alle aandelen die vorige maan bij de floppers stonden; Altice, AkzoNobel, ArcelorMittal en Unibail staan ook deze maand er weer bij. Beide aandelen zijn rentegevoelig en vele experts vrezen een stijging van de rente. Zeker na de 3% paniek (toen de Amerikaanse obligatie rente door het 3% niveau heen ging). Toppers mei Stemmen Floppers mei Stemmen Galapagos +8 Altice -13 ING +8 AkzoNobel -6 KPN +4 ArcelorMittal -6 RDS +4 Unibail-Rodamco -4

