Toch, aldus CEO Tim Cooke van Apple in de conference call:

iPhone X, the company's newest model, "was the most popular smartphone in all of China last quarter."

Onvoorstelbare cijfers weer van Apple, wat een goudmijn. De koers deed +3,6% nabeurs New York. Om een idee te geven: voor die $100 miljard heeft u anderhalf keer ING. Oh ja, Snap zonk weer eens 14% weg op haar Q1's.

Resumerend, #Apple's Q1's:

- Verslaan verwachtingen

- IPhone verkopen vallen iets tegen en geen nieuws iPhoneX

- China blijft lastig

- Aandeelhoudersverwennerij zonder weerga in beursgeschiedenis met $100mld buyback en 16% meer dividend

- Koers nu +3,4%https://t.co/OgTWihN4SX — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 1 mei 2018



Bij ons zijn er Q1's van AMG, dat 20% meer winst meldt en dit jaar considerably meer verwacht. Dat duidt op 40%. Hier leest u ANP.



Twentsche Kabel is er ook, 11% meer omzet bij dit aandeel waar u eigenlijk nooit omkijken naar om hebt. Dit maakt ANP er van.



Ah gelukkig, de koersen doen het weer. Helemaal waardeloos gisteren zo met VS en zonder Europa. Dollar onder 1,20 is wel het belangrijkste en meest opvallende.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws:

Galapagos en zijn Duitse branchegenoot MorphoSys hebben de eerste patiënt gescreend in IGUANA, een Fase II-studie met het antilichaam MOR106 voor patiënten met eczeem.

TomTom lanceert twee nieuwe producten. Zo komt het onder meer met de TomTom Camperen TomTom Go Basix, een navigatieproduct met onder meer ingebouwde wifi en smartphone-notificaties.

ABInBev claimt dat Heineken een aantal Amerikaanse patenten heeft geschonden voor biertapsystemen. Daarover heeft het concern een klacht ingediend bij de International Trade Commission in Washington.

De Nederlandse bloemenveredelaar en -kweker Dümmen Orange treft voorbereidingen voor een beursgang. Dat zeggen verschillende zakenbankiers bij Nederlandse en buitenlandse banken, aldus De Telegraaf.

Analistenadvies:

Philips Lighring: naar neutral van sell en naar €26 van €28 - Morgan Stanley

NIBC: buy en €10 - ING

De AFM meldt deze shorts:

Nu wil het geval dat er nog een AFM-melding is:

Het management van Flow Traders verkoopt 100K resp 67K aandelen a 33.79 per aandeel. Puntje om mee te nemen als belegger. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 2 mei 2018

De agenda bestaat uit een handvol cijfers, inkoopmanagersindices (China is door op 51,1) , ADP-banenrapport en een Fed-rentebesluit, waar niemand iets van verwacht. Met inflatie rond 2%, werkloosheid rond 4%, economische groei van 2% en een tienjaarsrente rond 3% kan de Fed tevreden zijn.

03:45 China Caixin manufacturing PMI apr 50,9

08:00 AMG Q1-cijfers

08:00 Infineon Q1-cijfers

09:15 Spanje manufacturing PMI apr

09:45 Italië manufacturing PMI apr 55,4

09:50 Frankrijk manufacturing PMI apr 53,6

09:55 Duitsland manufacturing PMI apr

10:00 EU manufacturing PMI apr

11:00 Italië BBP Q1

11:00 EU werkloosheid mrt

14:00 Kraft Heinz Q1-cijfers

14:00 Molson Coors Q1-cijfers

14:00 Garmin Q1-cijfers

14:15 VS ADP banenrapport apr 200K

20:00 Fed rentebesluit

22:00 Tesla Q1-cijfers

22:00 NXP Semiconductors Q1-cijfers

En dan nog even dit

Ja, hoe zit dat nou?

What's good for Apple isn't always good for iPhone suppliers https://t.co/TZqUeRx6vZ pic.twitter.com/35vBpDabSY — Bloomberg (@business) 2 mei 2018

Geen data meer, maar dates?

Facebook is entering the dating game to matchmake millions of people on the world’s largest online social network https://t.co/VDjaDVBU0N by @David_Ingram $FB pic.twitter.com/h0AWSoHn0A — Reuters Top News (@Reuters) 2 mei 2018

Huh?

The world’s war on coal is making its biggest producers a lot richer, at least for now https://t.co/jA4vXpmELi pic.twitter.com/S2nt5VHcbz — Bloomberg (@business) 2 mei 2018

Vanavond om 22:00 uur dus:

Tesla doesn't burn fuel, it burns cash. A complete guide to how Elon Musk raised, then spent, billions https://t.co/GwP8LPlWJW pic.twitter.com/FWpPHFJtgh — Bloomberg (@business) 30 april 2018

Koe in de kont kijken, maar toch:

Lees hier hoe er verantwoording wordt afgelegd over de voor alle betrokkenen rampzalige gang van zaken rond AkzoNobel. Een proces waarbij “je achteraf wel eens denkt dat je iets eerder of beter had kunnen doen” (dixit Burgmans)... https://t.co/IOOskrBUrR — Patrick Beijersbergen (@PJBeijersbergen) 1 mei 2018

Iedere keer weer dus:

Toch jammer dat iedereen verkoopt als koersen gedaald zijn en weer koopt als koersen gestegen zijn. Dat is geen goede manier om rijk te worden... Maar dat geldt natuurlijk ook voor actieve fondsen. https://t.co/jNjUgkNsvM — Corne van Zeijl (@beursanalist) 1 mei 2018

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.