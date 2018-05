Liveblog: AMG en Unilever

Update 17:10 uur: DNB

Zes jaar?! Gaan de DNB-ers zelf de stuc op de wand smeren ofzo? :-)

Na Kwartje van Kok krijgen we nu ook t Kantoortje van Knot? Niets zo permanent als tijdelijke maatregel, toch? :-) #NN #DNB pic.twitter.com/TY5Q12zpFN — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 2 mei 2018

Update 16:40 uur: Besi

Besi gaat even in de rebound en hoe...

We kijken weer ademloos naar wat #Besi aan het doen is (+7,7%): pic.twitter.com/OGTFBJUmUY — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 2 mei 2018

Update 16:30 uur: Heijmans

Heijmans behoorlijk hoger. Op het forum weten ze het ook niet en wordt wat over bestens orders geroepen. That's it eigenlijk:

#Heijmans nu +4% op redelijk hoog volume. Geen nieuws voor de rest. pic.twitter.com/D1clxWIOps — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 2 mei 2018

Update 16:20 uur: AB Inbev

Tom Simonts van KBC over AB Inbev:

#ABInbev tapt vandaag weer erg flauwe pintjes. - 3,5%. Laagste koers sinds oktober 2014. Een zwak kwartaal, oké, maar dalingen van 40% en meer sinds de topkoers veronderstelt wel héél wat meer omzet, winst én marge erosie in de toekomst. pic.twitter.com/3fuIOB8FsX — Tom Simonts (@TSimonts) 2 mei 2018

Het waarderingsoverzicht ziet er voor 2019 bepaald niet slecht uit. Koerswinst en koersboek terug naar 2012 niveau, div yield stijgend tot 4,5% en cash flows zijn robuust genoeg om de schuldgraad te verlagen. Of de verhoopte marges gehaald zullen worden is niet zeker, natuurlijk pic.twitter.com/QD75YspNUU — Tom Simonts (@TSimonts) 2 mei 2018

Update 16:15 uur: Apple

Goedemiddag!

Apple has dropped $300 BILLION buying back stock since 2013. That's 33% of its current market cap. It's also bigger than the market caps of Walmart, Wells Fargo, AND Intel.



Here are the biggest buybacks in history from the WSJ. $AAPL is the ??https://t.co/PxLhVG4fF6 pic.twitter.com/MEyF1EVvJb — StockTwits (@StockTwits) 2 mei 2018

Update 16:05 uur: Snap

Naar een all time low gezakt:

Hier hebt u niet eens zo'n rare bril voor nodig. Met nu -21% is #Snap meer dan gehalveerd sinds de beursgang maart vorig jaar pic.twitter.com/LkCNS37cfN — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 2 mei 2018

Update 15:55 uur: Snap

Voor wie nog even wil lachen:

"I thought this was the Saturday Night Live parody of a conference call," says @jimcramer on Snap's earnings conference call. pic.twitter.com/SAIhLMXI3r — CNBC (@CNBC) 2 mei 2018

Update 15:45 uur: EUR/USD

Maar waarom?

EUR/USD ineens een paar tikken omlaag $EURUSD pic.twitter.com/RETg5UKkOl — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 2 mei 2018

Update 15:30 uur: Unilever

Leuk vrije vertaling van een van de antwoorden op de AVA van Unilever in Londen:

#Unilever ceo Paul Polman tijdens ava in Londen over belofte van #Sainsbury om prijzen na fusie met Asda met 10% te verlagen en de gevolgen daarvan voor leveranciers (vrij vertaald): ach ja, retailers willen altijd voor duppie op eerste rij zitten — Mathijs Schiffers (@MJSchiffers) 2 mei 2018

Update 14:40 uur: Yum!

Yum! Brands hard onderuit na Q1-cijfers:

$YUMC (-10.1% pre) Yum China Sales Miss Estimates as Pizza Hut Lags Behind - BBGhttps://t.co/SmCfazH5tl — Open Outcrier (@OpenOutcrier) 2 mei 2018

Update 14:40 uur: Shorts

Heel leuk onderzoek van Dirk Gerritsen:

Leuk onderzoek van @dirkgerritsen . Of de fout van AFM van het bekend maken van alle short posities van de hedge fondsen, hun geld heeft gekost of niet. https://t.co/b3l1TI6dm2 — Corne van Zeijl (@beursanalist) 2 mei 2018

Update 14:20 uur: FAANG

Whoa!

Update 14:20 uur: Snap

Dat is te zien aan de koers...

Update 14:20 uur: Olie

Kraft Heinz is er nog niet, maar deze Amerikaanse olieboer wel:

Chesapeake tops estimates on higher production, prices https://t.co/1oNjlgRfKR — Reuters Business (@ReutersBiz) 2 mei 2018

Update 14:15 uur: ADP banenrapport

Het ADP banenrapport is in de prik:

Private payrolls grow by 204K in April vs. 203K est.: ADP/Moody's Analytics https://t.co/g5RevFlgyV — CNBC (@CNBC) 2 mei 2018

Update 14:15 uur: Tinder en Facebook

Het moederbedrijf van Tinder ging hard onderuit door een aankondiging van Facebook:

$5 billion wiped out from Match Group, IAC after Facebook announces plans to wade into the online dating scene:

- $FB ↑ 1.1 percent

- $MTCH ↓ 22 percent

- $IAC ↓ 17 percenthttps://t.co/9AgJrs2Kln pic.twitter.com/GxwUFGT5c0 — Reuters Business (@ReutersBiz) 2 mei 2018

Update 14:00 uur: Garmin

Garmin boekt een recordomzet:

Update 13:50 uur: Noors staatsoliefonds

Gewoon bijstorten...

Norway stops making withdrawals from its $1 trillion wealth fund https://t.co/Z6pvB1JLts via @sveinung_sleire pic.twitter.com/CcbEH8y1v0 — Bloomberg Markets (@markets) 2 mei 2018

Update 13:30 uur: Mobius

Je moet het maar kunnen als je 81 bent:

Just months after retiring, 81-year-old emerging markets guru Mark Mobius is starting a new firm https://t.co/UuG3I1MHrO pic.twitter.com/9ZHMksf1Bp — Bloomberg (@business) 2 mei 2018

Update 13:30 uur: Crypto

Bloomberg vertelt het u:

What you need to know about the world's cryptocurrency rules ??https://t.co/GGBjlH7MPo pic.twitter.com/qxJeQHshu6 — Bloomberg Crypto (@crypto) 2 mei 2018

Update 13:20 uur: Apple

Zo kun je het ook bekijken:

the $AAPL share buyback is larger than Goldman's market cap pic.twitter.com/1mwZzK6ne2 — StockCats (@StockCats) 1 mei 2018

Update 13:15 uur: Gilead

Zorgen dit soort berichten voor de fantasie in Galapagos?

$GILD Gilead has roughly $32B in cash on the balance sheet to do deals. But free cash flow down significantly pic.twitter.com/2Gj0J3env5 — dough (@tgtxdough) 2 mei 2018

Update 13:15 uur: Estee Lauder

Jack Neele over de cijfers van Estee Lauder:

Hele sterke cijfers van cosmetica concern Estee Lauder. Omzetgroei van 13% & winstgroei van 24% gedreven door sterke groei in Azie en sterke prestaties in skin care. Het concern verhoogt bovendien de winstverwachting voor het huidige jaar. $EL — Jack Neele (@jackneele) 2 mei 2018

Update 13:00 uur: CVS

Hogere winst, lager dan verwachte omzet voor CVS:

CVS Q1 18 Earnings Results:

EPS: $1.48 (Estimate $1.41)

Revenue: 45.69B (Estimate $45.79B) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 2 mei 2018

Update 11:55 uur: Unilever

Paar quotes van de CEO van Unilever:

#Unilever ligt slecht vandaag. Geen significante beweging op deze headlines, maar we delen toch even de quotes van de topman: pic.twitter.com/5I5Dw3YwpB — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 2 mei 2018

Niet echt iets opvallends te zien:

Update 11:45 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take a look at today's front page of The Wall Street Journal pic.twitter.com/TCnb8db5i2 — The Wall Street Journal (@WSJ) 2 mei 2018

Update 11:40 uur: Amazon

Amazon wil een groot belang in Flipkart nemen:

Amazon en Walmart strijden om Indiaas grootste e-commerce platform Flipkart



Amazon offers to buy 60 percent stake in India's Flipkart: CNBC-TV18 https://t.co/xGRrbnV44s — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 2 mei 2018

Update 09:55 uur: Duitsland

De Duitse inkoopmanagersindex voor de industrie is volgens verwachting:

German Markit Manufacturing PMI April: 58.1 (est 58.1 prev 58.1) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 2 mei 2018

Update 09:50 uur: Frankrijk

De Franse inkoopmanagersindex voor de industrie is hoger dan verwacht:

French Markit Manufacturing PMI April: 53.8 (est 53.4 prev 53.4) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 2 mei 2018

Update 09:45 uur: Italië

De Italiaanse inkoopmanagersindex voor de industrie is lager dan verwacht:

Italian Markit Manufacturing PMI April: 53.5 (54.4 prev 55.1) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 2 mei 2018

Update 09:40 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door:

Oprichter en directeur Edwin Wierda luidt de gong om het 10-jarig bestaan van Wierda en Partners Vermogensbeheer te vieren. https://t.co/iNFVRmKr7h pic.twitter.com/Q3K8tIh83u — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 2 mei 2018

Update 09:20 uur: Apple

Traditioneel een minder kwartaal voor Apple, maar verkopen vielen dus mee:

Apple's sales remain strong, despite concerns over the flagship iPhone X https://t.co/jF4uQynMJn pic.twitter.com/RmAIbfkZjk — Bloomberg (@business) 2 mei 2018

Update 09:15 uur: Spanje

De Spaanse inkoopmanagersindex voor de industrie is hoger dan verwacht:

Spanish Markit Manufacturing PMI April: 54.4 (est 54.2 prev 54.8) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 2 mei 2018

Update 08:45 uur: Flow Traders

Twee leden uit het bestuur van Flow Traders hebben aandelen verkocht:

Het management van Flow Traders verkoopt 100K resp 67K aandelen a 33.79 per aandeel. Puntje om mee te nemen als belegger. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 2 mei 2018

Update 08:45 uur: Apple

Gisterenavond de Q1-cijfers van Apple, maar dat heeft ook op de Europese beurzen haar uitwerking:

Toeveleranciers #Apple omhoog door cijfers Apple:

EUROPE-LISTED APPLE SUPPLIERS AMS, DIALOG SEMICONDUCTOR, ASML SEEN RISING 1 TO 5 PCT AFTER APPLE RESULTS - TRADERS — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 2 mei 2018

Update 08:00 uur: AMG

Q1-cijfers AMG zijn uit:

Update 08:00 uur: THK

Goedemorgen, hier zijn de cijfers van TKH:

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag: