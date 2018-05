Goedenavond welkom bij weer een nieuwe After Hours met deze keer de Q1-cijfers van Apple en Snap. Laten we eerst even kort bespreken waar het vanavond om gaat.

Bij Apple gaat het om de verkopen van de iPhone 7, 8 en X. Daarnaast beginnen de online verkopen ook steeds belangrijker te worden. Gaat Apple verder nog aandelen inkopen en meer dividend uitkeren?

Let ook op de cijfers uit China, want daar is het aandeel wel eens een keer op onderuit gegaan. Last but not least: de outlook.

Bij Snap zal de groei van het aantal gebruikers, de groei van de omzet en winst van belang zijn. Ja, winst want vorige rapportage wist Snap een klein plusje te melden en de koers spoot meteen omhoog. Inmiddels zijn we weer terug bij af zeg maar.

Snap komt iets na 22 uur door en Apple is traditioneel een late klant en publiceert om 22:30 uur. Kom rond het slot Wall Street nog hier terug, dan bloggen we hier live de Q1-cijfers.