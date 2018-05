Liveblog: Pfizer en Abbvie

Update 14:30 uur: Recessie

We pakken er maar weer eens wat bij:

Watch the private sector curve for signs of recession...https://t.co/CIhpdr5l2M by @ossingerj pic.twitter.com/bBowJywUG4 — Tracy Alloway (@tracyalloway) 1 mei 2018

Update 13:50 uur: Abbvie

Abbvie staat 4% hoger in de handel voorbeurs:

$ABBV Commences Self-Tender Offer for Up to $7.5 Billion of its Common Stock https://t.co/DHhkwlZIR6 — Odi Bruckman (@odibro) 1 mei 2018

Update 13:10 uur: Tussendoortje

Hij is weer heel erg goed :-)

Update 13:10 uur: Under Armour

Ook nog Q1-cijfers van Under Armour:

Under Armour beats and says it's on track to meet its full year targets https://t.co/zns3VoE1mv pic.twitter.com/JipKD7sT2U — Business Insider (@businessinsider) 1 mei 2018

Update 13:00 uur: Q1-cijfers Merck, Pfizer, en meer

In de VS zijn er een paar bedrijven met Q1-cijfers:

$MRK Merck & Co Q1 18 Earnings:

-Revenue: $10.0B (exp $10.11B)

-EPS: $1.05 (exp $0.99) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 1 mei 2018

$PFE Pfizer Q1 18 Earnings:

-Revenue: $12.91B (exp $13.03B)

-EPS: $77 (exp $0.74) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 1 mei 2018

$AET Aetna Q1 18 Earnings:

-Revenue: $15.22B (exp $15.25B)

-EPS: $3.19 (exp $2.97) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 1 mei 2018

Update 12:10 uur: Goldman vs Morgan

Wie wil dat niet?

SOURCE: Morgan Stanley Wants To Beat Goldman Sachs To Crypto Trading Riches https://t.co/BFjGVR6LaQ — The ICO Journal (@TheICOJournal) 30 april 2018

Update 11:45 uur: SnowWorld

Intussen bij SnowWorld:

Couckes SnowWorld heronderhandelt afspraken met bank https://t.co/MqBG0qpqpC — De Tijd (@tijd) 1 mei 2018

Update 11:30 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op. De Amerikaanse beurs gaat om 15:30 uur wel gewoon open:

Take a look at today's front page of The Wall Street Journal pic.twitter.com/Dc56P0CjRD — The Wall Street Journal (@WSJ) 1 mei 2018

Update 11:20 uur: Tussendoortje

Bonjour messieurs. Willemse, Politie Wieringerwaard. Vlieg- en kentekenbewijzen alstublieft...

Franse helikopterpiloten negeren vliegregels en krijgen boete in weiland https://t.co/bBFC5yl5js pic.twitter.com/GLkBPBIiOP — AT5 (@AT5) 1 mei 2018

Update 11:20 uur: Tesla

U zei... hoeveel!?

Telsa burns through $6500 in cash every minute of the day. https://t.co/eRqhncWQQU — Downtown Josh Brown (@ReformedBroker) 30 april 2018

Update 11:20 uur: Amsterdam

Kan zo maar in Amsterdam...

AMSTERDAM: te huur, studio-appartement industriële stijl, volgende de laatste ‘Tiny house’ trend, gestoffeerd,

A-locatie aan de gracht (Singel),

levendige buurt. 1500 excl. pic.twitter.com/zXhZW7GEkU — Mevrouw van Eikenhorst (@vaneikenhorst) 1 mei 2018

Update 11:20 uur: Goldman Sachs

Tel daarbij op dat deze jongens niet de goedkoopste arbeidskrachten zijn...

A trading desk at Goldman that once had 500 people is down to 3 https://t.co/KUnWKc9F9N — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 30 april 2018

Update 11:00 uur: Sainsbury's

Niets aan toe te voegen:

Hi-la-risch. #Sainsbury's ceo zingt "we are in the money" terwijl hij wacht op een interview om de miljardendeal met #Asda toe te lichten. "Let’s lend it, spend it, send it rolling along” https://t.co/4Pk23LKMWY — Mathijs Schiffers (@MJSchiffers) 1 mei 2018

Update 10:30 uur: VK

In het VK is de inkoopmanagersindex voor de industrie uit:

UK Manufacturing PMI posts 53.9 (vs. 54.9 prev), easing to a 17-month low. Output, new orders and employment growth rates all ease, while business optimism dips to a five-month low. More here: https://t.co/59jL0YA8Pm pic.twitter.com/3CjjounCUE — Markit Economics (@MarkitEconomics) 1 mei 2018

Koersreactie van het Britse pond:

UK manufacturing PMI falls to 53.9 in April, lowest since Nov 2016. Sterling falls below $1.37 for the first time since January, chances of a rate hike next month are fading fast. pic.twitter.com/YBnKnkiXuS — Jamie McGeever (@ReutersJamie) 1 mei 2018

Update 10:20 uur: Plus500

Ook gewoon een beursbedrijf dat Plus500. Iedereen dus lekker in de CFD's op Ethereum, Litecoin, Ripple en wat heb je nog meer allemaal?

Volatile cryptocurrencies helped boost a trading company's revenue by 284% — but the boom is fading https://t.co/iUNDqmFrQH pic.twitter.com/T00toSi918 — Business Insider (@businessinsider) 1 mei 2018

Update 10:10 uur: BP en Beurs van Londen

BP heeft Q1-cijfers vandaag. Het VK heeft wel gewoon koersen, BP doet +0,9%. Mocht u niet weten wat u moet handelen, de Beurs van Londen is dus gewoon open:

BP falls into the same trap as its peers, despite the highest profit in years https://t.co/TmmX8ElUza pic.twitter.com/AfkN3kfMO8 — Bloomberg (@business) 1 mei 2018

Update 10:00 uur: Eurocommercial

Nog een adviesje voor vandaag. In ieder geval heeft je advies geen koersimpact.

Eurocommercial: naar €36 van €37,50 - UBS

Update 09:55 uur: Wat verdient u?

Leuk leesvoer!

In welke bedrijfstak is het verschil in brutoloon tussen de top en de gewone werknemer het grootst? Lees het op: https://t.co/hcIk4fqFY1 #loonkloof pic.twitter.com/BIy6PieVRx — CBS (@statistiekcbs) 1 mei 2018

Update 09:30 uur: Philips Lighting

In de krochten van Reuters vind ik toch nog een advies. En een forse, zeg. Laf hoor Berenberg, omdat er even op 1 mei door te jassen :-)

Philips Lighting: naar €34 van €40 - Berenberg

Update 09:25 uur: Apple

Vanavond om 22:30 uur pas, Royce. Nick heeft een leuke vooruitblik over Apple, Snap (ook nabeurs VS) en Tesla (morgen) met statistiek op vorige cijfers voor de dobbelaars onder u.

Apple presenteert vandaag voorbeurs haar kwartaalcijfers. Het technische beeld van Apple oogt neutraal. Per saldo is het aandeel de laatste maanden niet meer veel opgeschoten. Wellicht dat de cijfers nieuwe richting aan de koers geven. pic.twitter.com/T4CkjwyZG7 — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) 1 mei 2018

Update 09:20 uur: Goud

Hij moet wel heel bang zijn om dit te durven. Er valt wat voor te zeggen? Goud is het momentum volledig kwijt en niemand kijkt er meer naar of praat erover. Wellicht een mooi moment om juist wat op te pikken. Ook hier geldt echter: het kan ook weer tien jaar duren voor het er uit komt en u vangt geen yield.

This billionaire has put half his $5.7 billion net worth into gold https://t.co/PNBTSeGEzI via @business — Benjamin Harvey (@BenjaminHarvey) 1 mei 2018

Update 09:15 uur: London calling

Oh, VK is wel open en BP en Just Eat hadden cijfers. Voor de Olies en Takeaway-beleggers:

Mornings EU Movers: Just Eat earnings deliver!



Just Eat +4.0%,

BP +1.8%,

Severn Trent +1.1%,

British American Tobacco -1.5%,

Morrison -1.4% — RANsquawk (@RANsquawk) 1 mei 2018

Update 09:00 uur: 60,7

Hij is er vandaag al, de NEVI PMI.

Top v onze hoogconjunctuur is gezet? Onze nationale #Nevi inkoopmanagersindex daalt alweer iets, maar staat nog wel torenhoog #AEX pic.twitter.com/ypUFLkvOrI — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 1 mei 2018

Update 08:55 uur: Peakearnings?!

Ja, ééns is het feest afgelopen. Maar wanneer en vooral hoe? Hoe dan ook, nu draait onze economie nog prima.

Op Bloomberg valt het woord #peakearnings Kortom, zwaai maar met uw handje naar de bullmarket? Grote kans, niet per definitie https://t.co/0S3hij6xiH pic.twitter.com/2QOnjoiAfU — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 1 mei 2018

Update 08:40 uur: Beter Bed

Eerste slachttoffer...? Zeg het maar, maar er is iets gaande bij Beter Bed:

CFO BART KOOPS ANNOUNCES TO LEAVE BETER BED HOLDING N.V. - Reuters News

Update 08:30 uur: Loongolf?

In principe is dit niet goed voor de winsten.

Loonstijging gaat versnellen, haalde het nieuws. Maar onze nieuwe "Nederlandse economie in zicht" heeft meer te bieden over de arbeidsmarkt: https://t.co/GeqZd9S3GE pic.twitter.com/6Rzixv0iar — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) 1 mei 2018

Wordt er niet gestaakt in het streekvervoer? Anders wel bij Air France.

Werknemers staakten 32 keer in 2017, de meeste stakingen en werkonderbrekingen in 29 jaar. Er waren niet eerder zoveel werknemers betrokken bij een staking. Meer op: https://t.co/c4OHLIacRN pic.twitter.com/sd5sMuNzem — CBS (@statistiekcbs) 1 mei 2018

Update 08:15 uur: Midden-Oosten en tarieven

Het geopolitieke nieuws hebt u al meegekregen. Van gisteravond al: de olieprijs (WTI) liep tijdens deze speech annex presentatie op naar $70, maar daalde daarna.

"Iran lied about never having a nuclear weapons program," Israel PM Benjamin Netanyahu says https://t.co/rBSrnXBukw pic.twitter.com/Y9SsxhaoMZ — Bloomberg (@business) 1 mei 2018

En dit. Er zit slechts een kleine uptick in de S&P 500 future en aan de dollar lees ik eigenlijk niks af.

Trump delays metal tariffs on Canada, EU, Mexico, exempts some others https://t.co/wJUF8r9jfa — Reuters Top News (@Reuters) 1 mei 2018

Update 08:00 uur: Ook goedemorgen

Europa en China zijn dicht in verband met 1 mei. De VS gaat straks wel open met als sluitstuk vandaag Q1's Apple, dus we draaien op halve kracht vandaag. We houden in ieder geval dit blog met de actualiteit bij. Enfin, u ziet de weinige futures, maar die kleuren wel groen. De dollar trekt aan.

Er zijn nog wat jaarcijfers van microcaps op het Damrak en president Donald Trump stelt zijn besluit vandaag over al dan niet importheffingen voor de EU een maandje uit. Van uitstel komt afstel, zie mijn oma vroeger altijd. Dat gaan we dan wel ontdekken. Verder mag u in de comments op het weer sakkeren.

Er zijn (nog) geen adviezen. De AFM meldt wel deze shorts:

De agenda:

00:00 Beurzen EU dicht ivm Dag vd Arbeid

08:00 Carlsberg Q1-cijfers

08:00 BP Q1-cijfers

10:30 VK manufacturing PMI apr

14:00 Merck & Co Q1-cijfers

14:00 Pfizer Q1-cijfers

14:00 Under Armour Q1-cijfers

14:00 Yum! Brands Q1-cijfers

15:45 VS manufacturing PMI apr

16:00 VS ISM Manufacturing Index apr 58,6

16:00 VS bouwuitgaven mrt 0,4% MoM

22:00 Apple Q1-cijfers

22:00 Snap Q1-cijfers

