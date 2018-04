Slotcall: Dollardagje

De stijgende dollar is het verhaal van de dag. Morgen is de beurs in Amsterdam dicht, maar de VS is wel open. Verwacht daarom niet te veel van ons, geen voorbeurs, maar we houden wel een blog bij.

's Avonds doen we ook nog live de Q1-cijfers van Apple en Snap. Lees zeker ook even de vooruitblik daarop op onze site:

Er waren maarliefst twee overnames en fusies te melden in de oliesetor. Ook wil T-Mobile US met Sprint fuseren, maar de beleggers zijn niet overtuigd, want die laatste staat flink lager in de Amerikaanse beurshandel.

UPDATE: Sprint shares now down 13 percent; stock trading at near 15 percent discount to T-Mobile's $6.62/share offer $TMUS $S pic.twitter.com/heRDiYvd8U — Reuters Business (@ReutersBiz) 30 april 2018

Martin heeft er zelfs een analyse van gemaakt:

De dollar is dus het verhaal van de dag. Mede door die dollar doen andere commodities het slecht. Behalve olie, want onrust in het Midden-Oosten. Indices in Europa iets omhoog en Wall Street is vrij twijfelachtig over de richting. Hier het bekende lijstje:



Rentes

Rentes op tienjaars staatsobligaties bewegen tussen +5 (Italiaanse onrust) en -2 basispunten.



Beursplein 5

Dan gaan we over naar het Damrak. Eerst een overzicht van de analistenadviezen voor vandaag:

Ahold Delhaize: naar hold van buy en naar €21 van €22,80 - Jefferies

Aperam: naar €52 van €51,50 - JP Morgan

ArcelorMittal: naar €36,50 van €36 - JP Morgan

GrandVision: naar €25,50 van €26,25 (buy) - ING

ArcelorMittal: naar €37 van €36 - JP Morgan

ArcelorMittal: naar €37 van €36 - Deutsche Bank

Randstad: naar €40 van €37 - Deutsche Bank

KPN: naar €3,80 van €3,90 - RBC

Hele rits aan dividenden vandaag. Kies uw eigen favoriet:

De AEX-outperformers:

ASR loopt lekker op, maar waarom?

Altice hoger. Wellicht dat het Sprint en T-Mobile US verhaal hier iets aan bijdraagt.

Randstad hoger na een koersdoelverhoging van Deutsche Bank.

AEX-underperformers:

Philips Lighting lager. Kunnen die nog iets goed doen sinds de cijfers?

ASML heeft een mindere dag.

Galapagos in de min. Bij Harry Mens zat zondag een vermogensbeheerder die het aandeel besprak.

AMX-outperformers:

Intertrust... Geen idee.

BAM komt voor de cijfers en loop in aanloop daarnaar op.

De Damrak Usual Suspect Club loopt lekker op. Dus wie hebben we? Air France-KLM, Flow Traders, TomTom, Arcadis, PostNL en Besi.

AMX-underperformers:

TKH degradeert net als plaatselijke voetbalclub.

Takeaway.com heeft een mindere dag.

AScX-outperformers:

Waar komt VolkerWessels nou weer vandaan?

AScX-underperformers:

Pharming daalt 4,3%.

Op de lokale markt:

NWE is de uitschieter met +10%.

De lijstjes: