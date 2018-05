TA: AEX ligt sterk

De Europese beurzen zijn vandaag dicht in verband met de Dag van de Arbeid. Een mooie gelegenheid om de lange termijn grafiek van de AEX-index te bekijken.

In de VS zijn de beursen overigens wel gewoon open. We bespreken een aantal individuele fondsen die met kwartaalcijfers komen.

AEX-index

De Nederlandse beurs laat de afgelopen maanden een meer zijwaartse trend zien boven steun 506,05(gevormd op 20 juli 2015). Positief is dat de Amsterdamse beurs is opgevangen boven de koerstoppen van medio 2015 rond de 506/510 punten.

De AEX-index verbetert op de korte termijn nu de correctieve fase naar boven is gebroken. Voor een volgende lange termijn verbetering is een doorbraak boven weerstand 572,81(top 26 januari) noodzakelijk.

Pas dan wordt de lange termijn trend hervat en zal er meer opwaarts potentieel vrijkomen. De 200-dagenlijn(rode lijn) van de AEX-index laat een stijgende trend zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.



Het cijferseizoen is in volle gang en vanavond presenteren onder andere Apple en Snap haar cijfers. Hieronder bespreken we de techische plaatjes van die 2. Eerst nog even de Nasdaq 100.

Nasdaq 100 index

De Nasdaq 100 gaat de laatste weken flink heen en weer. Op korte termijn houden we rekening met een neutraal koersverloop tussen steun 6.227,99 (gevormd op 15 november 2017) en weerstand 6.856,96 (top van 18 april). Een uitbraak buiten deze bandbreedte zal de nieuwe richting bepalen.

Ook lijkt het patroon van de afgelopen maanden op een klassiek hoofd schouder patroon. Bij een eventuele doorbraak onder de steun moeten we rekening houden met verdere koersdaling.

Zover is het nog niet, dus voorlopig is het wachten op een uitbraak.

Apple

Apple heeft de laatste maanden moeite met de barriere rond $180. Op korte termijn is Apple recentelijk verzwakt nu de voormalige koersbodem is gebroken. Deze uitbraak leverde een technische verzwakking op.

Hiermee komt neerwaarts ruimte vrij richting steun 149,16 (bodem van 25 september 2017). Een lagere koerstop zou de uitbraak bevestigen. Enkel boven 180,62 (gevormd op 28 februari) klaart het beeld op.



Snap

Snap Inc. begint wat te stabiliseren binnen de dalende trend. Binnen de dalende trend zien we een wat meer zijwaarts koersverloop. Dit geeft aan dat kopers en verkopers elkaar wat meer in evenwicht gaan houden.

Voor een verbetering is het wachten op een uitbraak buiten de dalende trend, gevolgd door een slotstand boven weerstand 15,96 (gevormd op 24 april). De steun ligt rond 13,15 (gevormd op 30 januari).

De moneyflow begint na een daling wat te stabiliseren. Dit geeft aan dat de uitstroom van kapitaal in Snap Inc. afneemt.