Afgelopen half jaar heb ik in de KK er een paar keer op gewezen dat dividenden en de dividendbelasting wel degelijk een invloed hebben op de aantrekkelijkheid van de daar genoteerde aandelen. Zelf ben ik met de "grote switch " bezig, de verschuiving , indien maar half mogelijk is, naar aandelen waarop je geen, zoals Nederland volgend jaar of momenteel UK.



Ik ben er echt van overtuigd dat de recente vermindering van dividendbelasting door Macron van 30 naar 12,6 procent of de beslissing van de Nederlandse Regering om dividendbelasting volledig af te schaffen een voordeel gaat zijn voor de aandelen die op die markten genoteerd staan ten opzichte van aandelen waarbij van bijna 30 procent tot zelfs bijna 50 procent wordt afgehouden, zoals bijv. in België.



Zeker voor langetermijnbeleggers is dat een punt van overweging. Ik ben al maanden doende met " de switch" Vergelijk je Akzo Nobel en DSM met bijvoorbeeld Solvay, of Heineken met AB Inbev, of ING met KBC.



NATUURLIJK, als er een correctie komt, komt die zowel in Amsterdam als in Brussel. Akkoord, maar voorlopig creëren Macron en Rutte toch een markt die gunstiger is voor de bedrijven in HUN land of de bedrijven die zo vriendelijk willen zijn zich in Nederland officieel te vestigen zoals ArcelorMitta, Aperam, Airbus. Stuk voor stuk EIGENLIJK buitenlandse bedrijven, maar Amsterdam is net even gunstiger......



