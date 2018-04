Echt waar, deze rubriek schrijft zich op de een of andere manier meestal vanzelf. Ik ben het ook ooit begonnen - samen nog met Lukas Daalder in een grijs verleden - om vooral mezelf voorbeurs bij te praten.

Kleine moeite om het dan ook te delen. Vandaag sta ik alleen met een mond vol tanden.

Behalve dat er lekker wat overnamefantasie is - zie hieronder voor de namen, rugnummers, transferbedragen en tekengelden - is er veel sluimerend, maar weinig roeptoeterend en baanbrekend nieuws. De koersen swingen ook niet echt van de borden af, of het nou op- of neerwaarts is.

De rest van de week valt mee, want er wacht een knoeperd van een agenda op ons. Hier is mijn enorme vooruitblik. Hoe houdt je zoiets bij, of heeft iemand daar eens onderzoek naar gedaan? Mijn vooroordeel luidt dat de drukste weken per saldo echter de minste prijsactie laten zien.

Kalme start dus op de maandagochtend, de Amerikaanse aandelen futures liggen nog het best. Die van ons doet niks. De dollar verzwakt iets en olie moet iets terug, meer kan ik er echt niet van maken. Japan en China zijn dicht.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws met een dubbele schaar van Curetis, mogelijke ontslagen bij PostNL en wat krijgen we nou bij SHV?!

Curetis mikt dit jaar op een omzetverdubbeling. De opbrengsten kwamen het afgelopen jaar uit op €1,2 miljoen, tegenover €1,3 miljoen een jaar eerder. Het bedrijf zegt dit jaar te kunnen profiteren van onder meer de lancering van Unyvero in de VS.

Curetis geeft nieuwe aandelen uit. Het gaat om 854.166 nieuwe aandelen die voor €4,80 per stuk zijn verkocht aan Amerikaanse en Europese institutionele beleggers. Daarmee haalt het bedrijf €4,1 miljoen op.

PostNL zet het mes in het management van het postbedrijf. Een woordvoerster van het postbedrijf bevestigt aan De Telegraaf dat de banen van 75 van de 230 zogeheten eerstelijnsmanagers verdwijnen.

De beschermingsstichting van ABN Amro wil de eigen statuten en bijbehorende administratievoorwaarden veranderen om de bank beter te kunnen beschermen tegen dreigingen van buitenaf.

ING ontwikkelt toepassingen voor Google Assistant, de spraakcomputer van het technologiebedrijf. Dat meldt het FD maandag. Rond de zomer kunnen ING-rekeninghouders via Google geld overmaken met stemcommando's, volgens de krant.

De fiscale opsporingsdienst FIOD doet strafrechtelijk onderzoek naar drie dochterbedrijven van SHV, het grootste familiebedrijf van Nederland en eigendom van de familie Fentener van Vlissingen. Dat meldt NRC op basis van eigen onderzoek.

Analistenadvies ziet er een beetje plichtmatig uit:

Ahold Delhaize: naar hold van buy en naar €21 van €22,80 - Jefferies

Aperam: naar €52 van €51,50 - JP Morgan

ArcelorMittal: naar €36,50 van €36 - JP Morgan

GrandVision: naar €26,25 van €26,50 (buy) - ING

De AFM meldt deze shorts:



De agenda staat stijf van de ex-dividenden. Let op de Duitse inflatie en die Chinese inkoopmanagersindices zijn door op iets beter dan verwachte 51,6 en 54,8. Op McDonald's zijn er niet echte spannende of grote cijfers.

00:00 Beurs van China dicht

03:00 China manufacturing PMI apr 51,3

03:00 China non-manufacturing PMI apr 54,6

08:00 Curetis Q1-cijfers

08:00 Nedsense jaarcijfers

08:00 FNG jaarcijfers

08:00 Duitsland detailhandelsverkopen mrt 0,6% MoM

09:00 Acomo notering €0,70 ex-dividend

09:00 Flow Traders notering €0,35 ex-dividend

09:00 Besi notering €4,64 ex-dividend

09:00 GrandVision notering €0,32 ex-dividend

09:00 Beter Bed notering €0,03 ex-dividend

09:00 AkzoNobel notering €1,94 ex-dividend

09:00 ForFarmers notering €0,30 ex-dividend

09:00 Ordina notering €0,02 ex-dividend

10:00 EU M3 geldhoeveelheid

11:00 Italië inflatie CPI apr 0,1% MoM

11:00 Duitsland inflatie CPI apr 0,5% MoM

14:00 McDonald's Q1-cijfers

14:30 VS personal income and outlays mrt 0,4% en 0,4% MoM

16:00 VS pending home sales mrt 0,6% MoM



En dan nog even dit

Goh, hier het hele verhaal:

Dochterbedrijven van het grootste familiebedrijf van Nederland, SHV, worden verdacht van omkoping, oplichting, valsheid in geschrifte en overtreding van de sanctieregelgeving https://t.co/e1sUr2JCXu pic.twitter.com/af5aCuNvdC — NRC (@nrc) 29 april 2018

Interview met Jeff Bezos:

Jeff Bezos reveals what it’s like to build an empire and become the richest man in the world — and why unconditional love is so important for taking risk. My boss at Axel Springer had an very interesting conversation w/Amazon CEO Bezos. https://t.co/FcCmmXMjof pic.twitter.com/QOeKK18wkA — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 29 april 2018

Overnamefantasie in de oliesector!

Marathon Petroleum is expected to announce its purchase of Andeavor on Monday https://t.co/YuzuLQABBm — The Wall Street Journal (@WSJ) 330 april 2018

Telecomfusie van $26 miljard:

Nog meer:

EU sounds alarm over trade war as Trump puts gun to its head: EU in the dark as exemption from metal tariffs expires Tuesday. Bloc won’t accept curbing exports at 90% of last two years. https://t.co/Anih88mIPr pic.twitter.com/XdrxEr4jth — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 28 april 2018

Woensdag rentebesluit:

En ook woensdag cijfers Tesla:

Tesla doesn't burn fuel, it burns cash. A complete guide to how Elon Musk raised, then spent, billions https://t.co/GwP8LPlWJW pic.twitter.com/FWpPHFJtgh — Bloomberg (@business) 30 april 2018

Donderdag dit:

Hoeveel?

The EU is poised to propose spending 25% of budget funds on activities related to climate protection https://t.co/Y9aAUNxjgt pic.twitter.com/utTrSdzUxI — Bloomberg (@business) 30 april 2018

Hoe dan?

Handelsoorlog met vele extra's:

China wants foreign cash to build a world-class chip industry https://t.co/YNfvDpoJwx pic.twitter.com/Soe1OFMB2y — Bloomberg (@business) 30 april 2018

De hele Koreaanse beurs handelt met een korting:

Here are the stocks to watch after two Koreas agree to end war @divyabalji @soulmate0618 https://t.co/Knkj7zj83o pic.twitter.com/F43I8uxj9I — Bloomberg Markets (@markets) 30 april 2018

Kan u zelf ook bedenken:

Een Transformer!

Robots in disguise: 12-foot robot transforms into a sports car. More in this week's tech playlist from @ReutersTV https://t.co/q2KI6IzG7v pic.twitter.com/DKy5VrNgQg — Reuters Top News (@Reuters) 30 april 2018

