TA: Mooie reeks

De AEX-index heeft de afgelopen weken een sterk herstel laten zien. Al vijf weken op rij weet de Nederlandse beurs een positief koersverloop te laten zien. Wordt het nu tijd voor een adempauze?

De Nederlandse beurs is vanaf het dieptepunt van 26 maart in ruim een maand tijd ongeveer 40 punten gestegen. Tot op heden is een echte correctie nog uitgebleven. Ook na de doorbraak boven de toppen van februari en maart is er geen serieuze pullback geweest.



RSI

Een goede graadmeter om te zien of een herstelbeweging nog voldoende kracht heeft, is de RSI indicator. Deze meet de sterkte van de koersbeweging en geeft aan of een markt overgekocht of oververkocht is.

De beste signalen treden echter op wanneer er sprake is van divergentie tussen de indicator en de koers zelf. Na een koersstijging zou de koers dan nog een hogere top moeten vormen, terwijl de indicator al neerwaarts draait en een lagere top vormt.

Als we kijken naar de RSI indicator van de AEX-index op dit moment, dan valt op dat de RSI wel overgekocht-gebied heeft bereikt, maar dat er nog net geen sprake is van divergentie.

De hogere top van afgelopen dinsdag is ook in de indicator nog bevestigd met een nipt hogere top.



Vooralsnog lijkt er dus nog wel wat ruimte te zijn voor de index om de herstelbeweging verder door te zetten en laat de correctie nog even op zich wachten. Het koersdoel is nog altijd de oude top van januari rond 572,81 punten.

Steun ligt in eerste instantie op de laatste koersbodem rond 548,57 punten, maar als de correctie wordt ingezet, mag een daling richting de oude toppen rond 540 punten niet worden uitgesloten.

DAX-index

We kijken ook nog even naar het technische plaatje van de Duitse beurs. De DAX-index is tijdens de herstelfase van de afgelopen weken wat achtergebleven bij de overige Europese beurzen. Toch lijkt nu ook hier serieus werk gemaakt te worden van het herstel.

De DAX index lijkt namelijk een hogere koersbodem te vormen en zet thans de weerstand onder druk.

Wanneer de Duitse beurs boven de weerstand van 12.601,46 punten weet te sluiten, dan komt er ruimte vrij voor een grotere koersstijging richting de top van januari.



RSI

Als we ook bij de DAX index de RSI indicator bekijken, dan valt op dat deze nog voldoende ruimte heeft voordat overgekocht-gebied wordt bereikt.

Ook is er nog geen sprake van divergentie en kunnen we dus spreken van een gezonde herstelfase.