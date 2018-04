Geen rood, geen groen, maar oranje? En zo gaat de drukste week van het kwartaal als een nachtkaars uit? Lijkt het nu wel op. Dit rammelde ik nog op de valreep in ons liveblog. Altice dus. Geen nieuws of geruchten, maar Charter Communications doet -13% op Q1's en de daling is na opening Wall Street.

Verder valt op dat de techrally gisteravond nabeurs op Wall Street totaal geen navolging krijgt vandaag. Onze chippers bakken er ook niks van. Enfin, marktbreed gebeurt er niet zoveel vandaag. Eigenlijk geldt dat voor deze hele week, ondanks die ware cijfertsunami en ook ex-dividendregen.

Al zeg ik het zelf, ik heb nog een aardig liveblog gemaakt met veel updates en mooie data en grafieken. Dus maak ik me er nu een beetje van af, ik geef het eerlijk toe. Zondag trakteer ik u wel weer op een stevige vooruitblik op de komende beursweek, daar hebt u meer aan dan terugblikken.

Hier zijn de weekscores van alles wat er los en van zit op de brede markt. Niet zo gek veel dingen die écht van hun plaats zijn gekomen. Dollar en rentes trekken aan is denk ik het belangrijkste:

Ik hoop voor u dat u de goede Philips had deze week. Het scheel nogal. Kijkt u verder vooral bij IEX Beleggersdesk. Hulde hoe die zich deze week hebben geweerd. Ongelooflijk veel updates, duiding en adviezen. En dat voor een lousy paar euro per maand. Wat let u? Tot zondag.