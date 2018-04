Fondsenrondje: Nog handel ook

Top Nico dat je dit even hebt gedaan. Gisteren was de aandeelhoudersvergadering van Beter Bed. Daar is blijkbaar meer gezegd dan de bedoeling was en vandaar dat het bedrijf er vandaag is met die onaangekondigde trading update. Duitsland dus.

#BeterBed ziet opnieuw forse omzetkrimp in Duitsland. In oktober komt nieuwe ceo met herijking strategie. Exit Duitsland?https://t.co/sUsC1MDOC1 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 27 april 2018

Op de brede markt gebeurt bijna niks. Gelukkig zou ik bijna zeggen, want wie zit daar op te wachten op Koningsdag. Aandelen blijven dicht bij huis, de dollar trekt aan en de rentes dalen twee basispunten. Dat is het wel. Op het Damrak gaan de fondsen in de rebound die gisteren voor de billen kregen.

Wat heet, zelfs Fugro stijgt door na die klapperrr gisteren.

Besi

Philips Lighting

ASML

Galapagos (dat goed weet wanneer ze moet persberichten, koers dreigt uit trend te vallen)

Corbion

Opvallendste beweger is nog Pharming. Polar Capital verdubbelt haar belang naar 3,07% en boem, +5% op nu al dubbele omzet. Verder zijn er nog wat aardige stijgers, maar dat is allemaal zonder verhaal. De adviezen:



Ahold Delhaize: naar neutral van buy en naar €20,40 van €20,20 - Goldman Sachs

Philips Lighting: naar buy en naar €32 van €34 - Citi

Royal Dutch Shell: naar 2850p van 2750p - Credit Suisse

Core Labs: naar $125 van $124 - JPMorganli>

Beter Bed: naar €10,50 van €13 (hold) - KBC Securities

Core Labs: naar $120 van $109 - Deutsche Bank



Schrik niet van de koersen, deze fondsen zijn ex-dividend. ASML loopt het er zelfs helemaal uit en wat dacht u van Lanschot?



09:00 ASML notering €1,40 ex-dividend

09:00 Batenburg notering €1,20 ex-dividend

09:00 KAS Bank notering €0,31 ex-dividend

09:00 Accell notering €0,50 ex-dividend