Veel hangt af van de nieuwe topman. Ik neem aan dat deze omzet waarschuwing zijn fiat heeft. Op zich wel goed dat hij de info nu geeft in plaats van een paar weken te wachten. Slecht nieuws moet je niet uit de weg gaan.



Heeft iemand een idee van wat John Kruijssen in zijn mars heeft? Lijkt me essentieel om te weten voordat je in zou stappen.