Liveblog: Van alles en nog wat

Update 16:55 uur: Winst weg

Het waren drie fantastische koerstikken... Intel en Microsoft geven hun winsten ook weg.

Stocks erased gains as Exxon fell short on both production and profit forecasts and an early rally in technology shares evaporated https://t.co/rHA54BY9U5 pic.twitter.com/oulLwPlWDg — Bloomberg (@business) 27 april 2018

Update 16:35 uur: Loongroei

Op papier goed voor inflatie, slecht voor de winsten.

Good news to start the year as wage growth has accelerated to the fastest pace of the current economic expansion.https://t.co/PCemz8S31C pic.twitter.com/yQ6BVSB01x — Bespoke (@bespokeinvest) 27 april 2018

Update 16:20 uur: Advies

Saaie beurs vandaag. Intussen zit ik hier half te pitten achter m'n schermen, maar ik spot nog wel deze adviezen:



Ahold Delhaize: naar neutral van buy en naar €20,40 van €20,20 - Goldman Sachs

Galapagos: naar $100 van $110 (ibnderdaad, dollars) - RBC

Royal Dutch Shell: naar 2800p van 2600P - Macquarie

Royal Dutch Shell: naar €33,50 van €32 (buy) - Independent Research

Core Labs: naar $125 van $119 - UBS

Core Labs: naar $122 van $1219 - Evercore

Deze waren er al:

Philips Lighting: naar buy en naar €32 van €34 - Citi

Royal Dutch Shell: naar 2850p van 2750p - Credit Suisse

Core Labs: naar $125 van $124 - JPMorgan

Beter Bed: naar €10,50 van €13 (hold) - KBC Securities

Core Labs: naar $120 van $109 - Deutsche Bank

Saai? Ja, de AEX staat rond het nulpunt. Unilever springt er uit nu met +1,5%, maar er is geen nieuws en er zijn geen omzetpieken.

Update 16:00 uur: Is dit alles?

Valt toch een beetje tegen op Wall Street? Ik had er wel meer van verwacht.

Hier de grootste stijgers uit #Nasdaq100 Ja, #Amazon #Microsoft #Intel en #Baidu gaan lekker op hun Q1's, maar nemen rest niet echt op sleeptouw pic.twitter.com/fczthkdIij — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 27 april 2018

Update 15:55 uur: Aandelen versus obligaties

Ook hier geen ijzeren wetten.

How Stocks Correlate With Higher Interest Rates https://t.co/bKs0TVLpdo pic.twitter.com/R2acy8AH2C — Barry Ritholtz (@ritholtz) 27 april 2018

Update 15:50 uur: Feestdag? Feestjaren

Fantastisch, maar hoeveel beter kan het nog worden voor aandelen? Denk daar eerst aan, voordat u de polonaise inzet op de koopknop.

Companies are beating earnings predictions at fastest rate ever https://t.co/XeKq3xV5jG pic.twitter.com/DnjWJERh8g — Bloomberg (@business) 27 april 2018

Update 15:45 uur: Fee, how low can you go?

Goed nieuws voor ons beleggers, slecht nieuws voor de industrie.

The trend toward lower-cost funds continues https://t.co/MJ5RIlxyGQ — Barron's (@barronsonline) 27 april 2018

Update 15:35 uur: Amazonnetje

Dat zat er in na die verpletterende Q1's gisteravond

Shares in Amazon trade at record high https://t.co/KFwPJPmSlH pic.twitter.com/k7B74U63Ux — Bloomberg Markets (@markets) 27 april 2018

De cijfers van gisteren zitten hier nog niet in, maar goedkoop is Amazon niet. Hier, koers, winst en koerswinstverhouding. Paar honderd ofzo. Dit is koerswinst proberen te halen op pure fantasie. Niks mis mee, maar weet het wel. Jeff heeft nog nooit één aandeel teruggekocht of $0,01 dividend betaald.

Update 15:30 uur: Noorse oliefonds

Kan gebeuren een keer een verlies.

The world's biggest sovereign wealth fund loses $21 billion in the first quarter of the year https://t.co/TmrRYWdNeS pic.twitter.com/e9WwxsiLL9 — Bloomberg (@business) 27 april 2018

Update 14:30 uur: BBP VS

Netjes, ik zie niet meteen koersen rerageren, zelfs de dollar niet.

JUST IN: U.S. growth cools to 2.3% as gains in consumer spending eases https://t.co/zQI4HHFIkR pic.twitter.com/hrGIdlZHZQ — Bloomberg (@business) 27 april 2018

Update 14:30 uur: XOM

Niet goed en -2,3% nu.

Exxon fell short of oil and natural gas production targets and failed to take full advantage of the rally in crude prices https://t.co/I7jZhei4WS pic.twitter.com/AJZ3h7R4I9 — Bloomberg (@business) 27 april 2018

Update 13:45 uur: Waarde of groei?

Is dat zo?

Time to ditch growth stocks for value stocks, portfolio manager says, via @TradingNation https://t.co/hq1rSR2LMu — CNBC (@CNBC) 27 april 2018

U zou het bijna denken?

Het gekke is alleen dat technologie ondanks al die toppen en all time highs lang niet zo goedkoop was als nu. Zie Alphabet, Facebook en Amazon, ze verdienen gewoon klauwen met geld. De index kost nu 25 keer de winst tegen 21 keer voor de S&P, ofwel ga er maar van uit dat dividend aristocrats nog duuerder zijn.

Update 12:00 uur: Royal Dutch Tax

Tot straks, ik ga even hapje eten. Smakelijk kan ik wel zeggen, want dit vind ik nou humor. Het hele land heft de hooivorken en dan doodleuk dit... :-)

Over lunch en ontbijt gespoken:

Warren Buffett eats the same thing for breakfast every day and it never costs more than $3.17 https://t.co/eMQhNPCJde — CNBC (@CNBC) 27 april 2018

Update 11:55 uur: Twaalfuurtje

Zo koersen de grote Europese aandelen met Q1's. Niet zo best. DB heeft geen cijfers, maar zet haar zakenbank met zoden en al aan de dijk. Zelfs dat valt niet goed.

Airbus: +0,2%

Sanofi: -1,4%

Renault: -4,1%

Daimler: +0,2%

Eni: -1,3%

Bankia: -1,7%

BBVA: -2,3%

RBS: -1,8%

Deutsche Bank: -4,4%

Pre-market Wall Street ziet er beter uit:

Amazon: +7,2%

Microsoft: +3,4%

Intel: +5,6%

Starbucks: -1,0%

Baidu: +5,7%

Update 11:30 uur: Big tech

Nog even inlezen voor opening Wall Street:

Results from tech giants went a long way toward dispelling doubts about future growth https://t.co/UgGgtLezby pic.twitter.com/xsH9Yxe06I — Bloomberg (@business) 27 april 2018

Update 11:25 uur: DB II

Duitse humor? Voor conference call fijnproevers. James von Moltke, goeie naam ook. Daar win je oorlogen mee :-)

Analyst: is DB not better just to shut down the entire IB?

CFO: absolutely not

Analyst: is that a math-based answer? pic.twitter.com/Qwk93hZtu6 — Jonathan Algar (@jonathanalgar) 26 april 2018

Update 10:35 uur: BBP VK

I beg your pardon?

LATEST: Britain's economy has worst quarter since 2012 as GDP slows to 0.1% https://t.co/0ty1m7AI57 pic.twitter.com/mq34i1AHtg — Bloomberg (@business) 27 april 2018

Update 10:30 uur: DB

Auf wiedersehen.

Deutsche Bank has effectively given up trying to compete eye-to-eye with Goldman and JPMorgan. For better or worse, the big American investment banks rule the world. https://t.co/dusn03297Q — DealBook (@dealbook) 27 april 2018

Update 09:50 uur: Gonggg!

Uiteraard kleurt de gong (en belendende percelen zoals u ziet) ook oranje.



De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) is de landelijke vertegenwoordiger van alle Oranjeverenigingen en luidde op @Koningsdag_2018 de gong aan de Amsterdamse Beurs. https://t.co/flzkuqaOiU pic.twitter.com/T5XYDWNK4o — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 27 april 2018

Update 09:40 uur: BTFD!

Hahaha!

Het staat er echt: double dip! Deze kids gaan het hélumaal maken later op de beurs :-) #BTFD (dat is beursiaans voor buy the f*****g dip) https://t.co/N5h9pcdWQd — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 27 april 2018

Update 09:35 uur: Baidu

Deze gigant was er gisteravond ook nog met cijfers. Daar lette de markt nooit op. Misschien is dat wel afgelopen. In de handel nabeurs +5,6% trouwens.

Quick Take: Baidu First Quarter Profit Nearly Quadruples https://t.co/ZXNln1ExQG pic.twitter.com/325vAC3K2Y — Caixin Global (@caixin) 27 april 2018

Update 09:15 uur: Beter Bed, advies en ex-dividend

KBC securities gooit de trading update van Beter Bed al terug. De adviezen nu:



Ahold Delhaize: naar neutral van buy en naar €20,40 van €20,20 - Goldman Sachs

Philips Lighting: naar buy en naar €32 van €34 - Citi

Royal Dutch Shell: naar 2850p van 2750p - Credit Suisse

Core Labs: naar $125 van $124 - JPMorganli>

Beter Bed: naar €10,50 van €13 (hold) - KBC Securities

Core Labs: naar $120 van $109 - Deutsche Bank



Schrik niet van de koersen, deze fondsen zijn ex-dividend. ASML loopt het er zelfs helemaal uit.



09:00 ASML notering €1,40 ex-dividend

09:00 Batenburg notering €1,20 ex-dividend

09:00 KAS Bank notering €0,31 ex-dividend

09:00 Accell notering €0,50 ex-dividend

Update 09:00 uur: Groeten uit Brussel

En de AEX op 555 kan ik er aan toevoegen.

Happy King's Day to the Netherlands! pic.twitter.com/fmwbsMsjHM — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 27 april 2018

Update 08:55 uur: Nederlandse shorts

Verplicht leesvoer voor handelaren, gaat zelfs over nederland! Dit is aan de hand van een fout die de AFM maakte bij de shortlist.

Short-sellers may not make money when markets know their trades https://t.co/8pB1TserpU pic.twitter.com/FqPDCunXBh — Bloomberg (@business) 27 april 2018

Update 08:55 uur: Griekenland

Nog meer historie? Vandaag overleg.

Europe may be about to let Greece out of the financial doghouse https://t.co/8tnzCAFAnk pic.twitter.com/ptHLrz3OXQ — Bloomberg (@business) 27 april 2018

Update 08:50 uur: Jeff gaat lekker

Wat verdient u nou zoal op een gemiddeld dagje? Ik red dit niet helemaal.

#Amazon's Bezos just had a banner day. His fortune rose $12bn on Thursday if you factored in extended trading, taking his net worth to $134bn, BBG reports. pic.twitter.com/2AXdPztpKi — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 26 april 2018

Update 08:40 uur: Dollar

EUR/USD duikt net onder 1,21. Er komt weer tekening in de grafiek.

Update 08:30 uur: Goedemorgen

Voor de verandering beginnen we eens met politiek. Niet dat er meteen koersimpact is, maar toch. Dit is een historische foto.

North and South Korea have made history. Here's what happened when Kim met Moon https://t.co/S1zRbJGueZ pic.twitter.com/VDHyQgo5rI — Bloomberg (@business) 27 april 2018