Update 09:50 uur: Gonggg!

Uiteraard kleurt de gong (en belendende percelen zoals u ziet) ook oranje.



De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) is de landelijke vertegenwoordiger van alle Oranjeverenigingen en luidde op @Koningsdag_2018 de gong aan de Amsterdamse Beurs. https://t.co/flzkuqaOiU pic.twitter.com/T5XYDWNK4o — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 27 april 2018

Update 09:40 uur: BTFD!

Hahaha!

Het staat er echt: double dip! Deze kids gaan het hélumaal maken later op de beurs :-) #BTFD (dat is beursiaans voor buy the f*****g dip) https://t.co/N5h9pcdWQd — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 27 april 2018

Update 09:35 uur: Baidu

Deze gigant was er gisteravond ook nog met cijfers. Daar lette de markt nooit op. Misschien is dat wel afgelopen. In de handel nabeurs +5,6% trouwens.

Quick Take: Baidu First Quarter Profit Nearly Quadruples https://t.co/ZXNln1ExQG pic.twitter.com/325vAC3K2Y — Caixin Global (@caixin) 27 april 2018

Update 09:15 uur: Beter Bed, advies en ex-dividend

KBC securities gooit de trading update van Beter Bed al terug. De adviezen nu:



Ahold Delhaize: naar nuetral van buy en naar €20,40 van €20,20 - Goldman Sachs

Philips Lighting: naar buy en naar €32 van €34 - Citi

Royal Dutch Shell: naar 2850p van 2750p - Credit Suisse

Core Labs: naar $125 van $124 - JPMorganli>

Beter Bed: naar €10,50 van €13 (hold) - KBC Securities

Core Labs: naar $120 van $109 - Deutsche Bank



Schrik niet van de koersen, deze fondsen zijn ex-dividend. ASML loopt het er zelfs helemaal uit.



09:00 ASML notering €1,40 ex-dividend

09:00 Batenburg notering €1,20 ex-dividend

09:00 KAS Bank notering €0,31 ex-dividend

09:00 Accell notering €0,50 ex-dividend

09:00 Van Lanschot Kempen notering ex-dividend

09:00 ForFarmers notering ex-dividend

Update 09:00 uur: Groeten uit Brussel

En de AEX op 555 kan ik er aan toevoegen.

Happy King's Day to the Netherlands! pic.twitter.com/fmwbsMsjHM — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 27 april 2018

Update 08:55 uur: Nederlandse shorts

Verplicht leesvoer voor handelaren, gaat zelfs over nederland! Dit is aan de hand van een fout die de AFM maakte bij de shortlist.

Short-sellers may not make money when markets know their trades https://t.co/8pB1TserpU pic.twitter.com/FqPDCunXBh — Bloomberg (@business) 27 april 2018

Update 08:55 uur: Griekenland

Nog meer historie? Vandaag overleg.

Europe may be about to let Greece out of the financial doghouse https://t.co/8tnzCAFAnk pic.twitter.com/ptHLrz3OXQ — Bloomberg (@business) 27 april 2018

Update 08:50 uur: Jeff gaat lekker

Wat verdient u nou zoal op een gemiddeld dagje? Ik red dit niet helemaal.

#Amazon's Bezos just had a banner day. His fortune rose $12bn on Thursday if you factored in extended trading, taking his net worth to $134bn, BBG reports. pic.twitter.com/2AXdPztpKi — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 26 april 2018

Update 08:40 uur: Dollar

EUR/USD duikt net onder 1,21. Er komt weer tekening in de grafiek.

Update 08:30 uur: Goedemorgen

Voor de verandering beginnen we eens met politiek. Niet dat er meteen koersimpact is, maar toch. Dit is een historische foto.