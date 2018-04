De koersuitslagen konden niet op gisteravond na rondje geweldige cijfers en zelfs een outlook-verhoging van Intel. Hier leest u alles terug. Bij ons meldt Gemalto meer omzet, maar dat is alleen voor nieuwe eigenaar Thales van belang.

Amazon: 6,7%

Microsodt: +2,4%

Intel: +5,5%

We gaan niet mopperen en klagen. De beurs is open op Koningsdag, ik kan me zelf niet anders herinneren en daar doen we het maar mee. Het is wel zo dat Nederlandse bedrijven nooit met nieuws en cijfers komen, een lonafgesproken, spontane erecode. Er zijn wel veel ex-dividenden en dat is dan weer chique :-)

Wat?! Beter Bed heeft een KW1-update. Nou, u ziet waarom dit er op Koningsdag even doorheen wordt gemoffeld.

Ook heeft Galapagos een persbericht:

Ik beperk mij tot het allernoodzakelijkste stukjes vandaag, maar misschien krijg ik het nog op de heupen. Of de markt, want er zijn weer levendige koersen en er is een joekel van een agenda met onder meer de eerste schatting BBP VS Q1. Frankrijk is al door met het hare: +0,3% (+0,4% verwacht en +0,7% vorige keer).

Dat is wel een domper, het waren drie fantastische dagen met die Franse hoogconjunctuur? Enfin, de boel is los. Aardige koersen, maar niets opvallends.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws

Oranjewoud heeft vorig jaar zowel de winst als de omzet flink zien groeien. De winst van Oranjewoud steeg tot 40,1 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog bijna 14 miljoen euro. De opbrengsten kwamen uit op 2,4 miljard euro, van 2,3 miljard euro een jaar eerder.

Aandeelhouders van Beter Bed zijn akkoord met de benoeming van de nieuwe topman John Kruijssen. Hij is de opvolger van Ton Anbeek. Die stapte vorig jaar over naar Accell Group. Kruijssen is voor vier jaar benoemd.

RoodMicrotec ligt in de clinch met een debiteur. Het bedrijf stapt naar de rechter vanwege een geschil over het al dan niet nakomen van afspraken. RoodMicrotec maakte bekend alvast een voorziening van 130.000 euro in de balans op te nemen.

Alumexx heeft donderdag zijn jaarrekening gepubliceerd. Het bedrijf is pas sinds begin dit jaar genoteerd aan de beurs. De jaarrapportage behelst de resultaten van rechtsvoorganger Phelix.

AAnalistenadvies:

Ahold Delhaize: naar nuetral van buy en naar €20,40 van €20,20 - Golaman Sachs

Philips Lighting: naar buy en naar €32 van €34 - Citi

Royal Dutch Shell: naar 2850p van 2750p - Credit Suisse

Core Labs: naar $125 van $124 - JPMorganli>

De AFM meldt deze shorts:

De agenda is fors voor een vrijdag. In het buitenland ziet u veel grote namen met cijfers en BBP-cijfers VS, VK, Frankrijk en Spanje.

00:00 Japan industriële productie mrt 0,5% MoM

05:00 BoJ rentebesluit

08:00 Gemalto Q1-cijfers

08:00 Alumexx Q1-cijfers

08:00 Airbus Q1-cijfers

08:00 Sanofi Q1-cijfers

08:00 Renault Q1-cijfers

08:00 Daimler Q1-cijfers

08:00 Eni Q1-cijfers

08:00 Bankia Q1-cijfers

08:00 BBVA Q1-cijfers

08:00 RBS Q1-cijfers

08:45 Frankrijk inflatie CPI mrt

09:00 ASML notering €1,40 ex-dividend

09:00 Batenburg notering €1,20 ex-dividend

09:00 KAS Bank notering €0,31 ex-dividend

09:00 Accell notering €0,50 ex-dividend

09:00 Van Lanschot Kempen notering ex-dividend

09:00 ForFarmers notering ex-dividend

09:00 Spanje BBP Q1 0,7% QoQ

10:00 Duitsland werkloosheid apr -15K en 5,3%

10:30 VK BBP Q1 0,3% QoQ

11:00 EU consumentenvertrouwen apr -0,1

14:00 Chevron Q1-cijfers

14:00 Exxon Mobil Q1-cijfers

14:00 Colgate-Palmolive Q1-cijfers

14:30 VS BBP Q1 2,0% QoQ

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan apr 98,0

Ik laat de tweets even zitten voor deze keer. Fijne Koningsdag. Veel plezier en succes op de echte of de vrijmarkt. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.