Amazon Q1 EPS $3.27 vs. $1.26 Est

Bij een koers van $1518 is zijn beiden verwaarloosbaar, evenals de belasting die Amazon (niet) betaalt.



Revenue $51.04B vs. $49.78B Est. is 2,5% hoger dan verwacht maar 43% groei y/y is natuurlijk indrukwekkend. Maar als dat komt door consequent geen of nauwelijks belasting te betalen wegens geen winst, dan wordt het iets minder indrukwekkend. Jeff Bezos is een uitzonderlijk gedreven ondernemer, en met zijn 54 jaar kan hij nog wel even doorgaan. Maar daarna? Deze koers weerspiegelt pure heldenverering.