Slotcall: Wat een dag!

Wat een beursdag vandaag en de dag is nog niet eens om. Zo druk hebben we het nog nooit gezien. Vanavond krijgen we nog om 22 uur de Q1-cijfers van Amazon, Microsoft en Intel. Uiteraard te volgen op IEX.

Laten we beginnen met de cijferaars op het Damrak. Alle analyses van onze analisten staan live op IEX Premium. Petje af voor wat de heren aan werk verzet hebben vandaag:

Superdonderdag en er komt rook uit de IEX @Beleggersdesk: al 20 aandelenupdates vandaag & counting: o.a.



Shell,

Philips Lighting,

Besi,

KPN,

Galapagos,

Fugro,

Nokia,

AMD,

Ordina,

Biocartis,

Corbion,

Grandvisionhttps://t.co/ZzF6xbVfLM — Pieter Kort (@Pieterkort) 26 april 2018

Fugro is de grootste uitschieter omhoog. In Nico zijn analyse staat alles:

Besi is de uitschieter aan de andere kant en in de analyse van Paul leest u alles:

Dan over naar het bekende brede markt overzicht:

Indices lopen lekker op. Europa hoger en Amerika ook. De Nasdaqjes gaan hard door Facebook.

EUR/USD levert meer in nadat de persconferentie van Mario Draghi was afgelopen, dan tijdens.

Olie gaat ook weer omhoog.

Goud en zilver zakken, maar dat kan ook met de aantrekkende dollar te maken hebben.



Rentes

Rentes op tienjaars staatsobligaties dalen 0 tot 4 basispunten.



Beursplein 5

Dan gaan we over naar het Damrak. Wat een drukte. Beginnen we met de AEX-outperformers:

KPN hoger na Q1-cijfers.

Unibail-Rodamco hoger en het aandeel kreeg gisteren een koopadvies van Kepler Cheuvreux. Voor de rest zegt een blik op de rentes zegt genoeg.

ASML veert ook weer op na de daling op cijfers.

AEX-underperformers:

Philips Lighting onderuit na de Q1-cijfers.

Galapagos zakt iets, maar zakte harder voordat de cijfers uit waren zeg maar...

Royal Dutch Shell iets te hard gegaan? Mooie cijfers, maar toch een koersdaling.

AMX-outperformers:

Fugro hoger na de Q1-cijfers. Cijfers waren niet goed, maar wel een positieve outlook.

GrandVision gaat ook erg hard voor een defensief aandeel, maar wel door Q1-cijfers.

SBM Offshore hoger dankzij Fugro?

AMX-underperformers:

Besi hard onderuit op Q1-cijfers.

Intertrust omlaag op de cijfers.

Aperam gaat sowieso hard, maar deze daling kunnen we toeschrijven aan grondstoffenprijzen die afkomen.

AScX-outperformers:

Ordina en ForFarmers hoger op cijfers en Brunel komt volgende week door.

AScX-underperformers:

Avantium weer onder 6 euro. Was de opleving van korte duur?

Op de lokale markt:

Headfirst stijgt 8,1%.

De lijstjes: