quote: tmaster schreef op 27 apr 2018 om 09:09:

[...]Viel me eerder deze weeek ook al dat de futs ineens paar punten lager gezet worden.

Vermoedelijk partijen scheef zitten?

[...]Viel me eerder deze weeek ook al dat de futs ineens paar punten lager gezet worden.Vermoedelijk partijen scheef zitten?

Zie de Futs maar als een soort van Cloud funding..Ze ontstaan in the Cloud..Ze verdwijnen vaak weer in the Cloud..Dus vaak een wereld van verschil tussen the Fantasie Futs..En de Cash-markt!Overeenkomst echter: Ze kunnen allebei overdrijven..