De enorme negatieve uitschieters van bedrijven die met redelijk tot goede cijfers komen heeft alleen te maken met shorters. Het maakt eigenlijk niet uit of een bedrijf het goed doet, shorters drukken met man en macht aandelen naar beneden.



Besi wordt niet afgestraft door beleggers, maar door speculanten (shorters) die proberen op deze wijze grof geld eraan te verdienen. Dat is niet alleen in Nederland het geval maar ook met name in de VS. Ik zou er nog niet eens van staan te kijken als Facebook vanmiddag ook een pak slaag krijgt.



In de toekomt zijn er mega veel chips nodig door de technologische ontwikkelingen, wij staan nog maar aan de start van wat er gaat gebeuren op dat gebied.