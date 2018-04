Do you feel lucky today, Besi?

Vandaag gaat de hoogste omzet opleveren sinds 2015. Daar mag u van uitgaan. Ik kan opschrijven dat dat een bijzonder turbulent jaartje was voor Besi, maar gaat er eigenlijk wel één dag voorbij dat het aandeel niet, al is het maar relatief, heftig beweegt? Paar weekjes geleden dacht iedereen stiekem aan €100.

Kijk nu eens weer op het bord, wat een koude douche. Dit is echter Besi ten voeten uit. Onze capaciteit kan per kwartaal 75% groeien of krimpen, vertelde het bedrijf IEX ooit zelf. De koers ook, merkt u wellicht nu bitter op. Er staat nu -14,7% op helemaal geen rare cijfers. Is dat niet wat overdreven?

Strikt genomen wel, maar gezien de ritten die Besi heeft gemaakt, moeten bij rapportages dan ook alle vinkjes loeigroen zijn. Want anders is er al gauw een probleem. Zo ook vandaag. Vinkjes als de outlook en het winstcijfer zelf over Q1 zijn flets en misschien vindt u ze zelfs wel een beetje herfsterig.



Paul van de IEX Beleggersdesk... nou, dit spreekt voor zich. Zei ik daar net alleen niet iets over vinkjes die niet helemaal loeigroen zijn?

Operationeel draait Besi ontzettend sterk. Ondanks een neerwaartse bijstelling van de verwachting voor de marktgroei dit jaar door VLSI Research, blijven de nieuwe orders relatief goed op peil.

Dinsdag Apple

Hoe het ook zij, de algehele, internationale technologie ligt niet goed en iedereen is bloednerveus. Ja, ik kan me wel voorstellen dat even de botte bijl in Besi gaat. Winst nemen en wegwezen. Zeker met cijfers Amazon en Microsoft vanavond in aantocht en vooral natuurlijk komende dinsdag Apple.

Intussen zijn wel Facebook, Samsung en Qualcomm vandaag met betere cijfers door en de laatste zegt zelfs niks te merken naar verminderde vraag naar smartphones. Met name dat laatste spookt door de hoofden van vooral Apple-beleggers en haar winstwaarschuwende toeleveranciers worden hard afgestraft.

Vanaag mag u Besi aan dat rijtje toevoegen. Als u denkt dat in de loop van dit jaar die hele tech- en smartphone soep niet zo heet wordt opgediend, hebt u misschien een koopkans vandaag. Of het echt een superaanbieding is? Eind vorig jaar noteerde Besi dit niveau ook, zo snel is het allemaal gegaan.



Fenomeen

Weet u wat? Ik neem gewoon 75% downside van all time high €89,20. Dat is een eurootje of 22. Lach er maar om, maar bedenk wel dat dit niveau precies twee jaar geleden nog op het bord stond. De upside als technologie zelf en ook (?) de smartphone-markt weer aantrekt, mag u zelf bepalen.

Dat is namelijk uncharted territory. En niemand die dat zo snel kan verkennen als Besi. Dat is het fascinerende aan dit concern en aandeel, maar in tegenstelling tot veel van zulke ADHD-fondsen hebt u wél kwaliteit in handen. Kijk maar. Op basis slotkoersen gisteren, maar op papier denkt u bij Besi eerder...

Niet normaal dit, dit zijn eerder cijfers voor een totaal ingeslapen loeisaai defensief dividendaandeel dan een hippe chipper als Besi. Fenomeen dit aandeel. Blij dat we zoiets op het Damrak hebben. Zels met -14,7% op het bord. Kusje er op en door.