quote: Who dares wins schreef op 26 apr 2018 om 15:29:

beetje overdreven reactie op de koers, ze zijn goed bezig maar ik lees toch enkele minpunten. Pure shotsqueeze van partijen die halsoverkop stukjes hebben moeten inkopen.



Beslist geen shortsqueeze, volume is namelijk helemaal niet uitzonderlijk hoog voor een dag waarop er cijfernieuws naar buiten komt.Alhoewel ik de centrale strekking van de column deel, ben ik het er niet mee eens dat de grote short positie een voordeel is. Ja zij zitten indirect in het long kamp, maar zij zijn er ook bij gebaat dat de koers gecontroleerd omhoog gaat. Dus ik verwacht in de komende maanden eerst weer een daling van de koers naar een euro of 12 om daarna geleidelijk te stijgen.Ik heb vandaag dan ook wat geschreven puts teruggekocht, gaan we de komende dagen verder omhoog, koop ik er nog meer terug. Komt er over een week of wat inderdaad een daling, zoals ik verwacht, dan schrijf ik nieuwe puts en koop ik wellicht weer een nieuwe pluk aandelen.