Fugro ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel gloren, al hangt er nog een dollarwaas omheen. De verandering van toon is het belangrijkste punt vandaag.

De verandering van toon bij #Fugro:

April 2018: Fugro expects revenue growth



Februari 2018: Fugro expects stabilising revenue — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 26 april 2018

Bij de jaarcijfers in februari gaf Fugro aan een stabilisering van de omzet en een verbetering van de brutomarge te verwachten in 2018. De aantrekkende olieprijs, Fugro is qua omzet voor 60% afhankelijk van de olie- en gasmarkt, zou hiertoe een opmaat moeten zijn.

Vandaag meldt men dus niet alleen een stabilisering, maar zelfs een stijging van de omzet. De highlights vandaag:

Omzetgroei van 3,3% (op vergelijkbare basis).

Kasstroom nog negatief door hoger werkkapitaal.

Netdebt-ebitda ratio loopt op van 1,9 naar 2,5.

Orderboek (12 mnd) omhoog met 7,7%.



Inmiddels verwacht men dus een stijging van de omzet, al moeten we ons niet te rijk rekenen, want het dollartje blijft de sfeer verpesten. Voorlopig is er inderdaad omzetgroei, afgezien van de dollar.

Na drie jaar keihard achteruitboeren lijkt het einde van de tunnel, al zij het voorzichtig, enigszins in zicht. Niettemin worden er nog steeds negatieve brutomarges geboekt.



De backlog, het aantal nieuwe orders, verbetert ook langzaam. Wederom afgezien van het valuta-effect is het orderboek voor de rest van het jaar verbeterd met ruim 7%. Vergeet hier ook niet het dollareffect: hoewel veel kosten wel in dollars gemaakt worden, komt er toch effectief minder euro's binnen.

Financiele positie

De financiële positie is belangrijk bij Fugro, want het bedrijf heeft zich de afgelopen jaren met kunst- en vliegwerk de banken van het lijf gehouden. De ratio net debt/ebitda liep telkens op richting de bovengrens (3) maar door de uitgifte van twee converteerbare obligaties kon telkens een aandelenemissie worden voorkomen.

Ook nu loopt de ratio weer op, van 1,9 naar 2,5 maar richting het einde van het jaar wordt deze verwacht weer te gaan dalen. Ook dit kwartaal moest de cfo weer proactief ingrijpen: een contract met een toeleverancier bevatte een clausule waarbij Fugro niet boven de €400 miljoen schuld mocht uitkomen. Die €400 werd in verband met de tegenzittende valuta verhoogd naar €430 miljoen.

Het werkkapitaal liep het afgelopen kwartaal op, de kasstroom is nog steeds negatief en de gemiddelde betalingstermijn liep op van 85 naar 93 dagen. Allemaal niet om over naar huis te schrijven, maar het is wat het is, de markt is nog steeds moeilijk en het is roeien met de riemen die er zijn.

Vooruitzichten dit jaar

De olie- en gasmarkt stabiliseert na drie jaren van daling. De olieprijs van $70-75 helpt daar natuurlijk bij. Klanten komen wel steeds dichter bij hun 'final decision moments' maar echt feest is het nog niet. De oil majors hebben het goed momenteel, maar zijn nog terughoudend met het investeren in nieuwe olie-projecten, al komt er zo nu en dan wel wat los.

Beter gaat het bij de andere markten, bouw & infrastructuur en hernieuwbare energie markten. Fugro krijgt veel werk vanuit de windprojecten die in de Noordzee op stapel staan.

Het verschil in outlook is in ieder geval duidelijk:

April 2018 : Fugro expects revenue growth , an improved EBIT margin and a positive cash flow from operating activities after investments. Capex is expected to be around EUR 80 million.

: Fugro expects , an improved EBIT margin and a positive cash flow from operating activities after investments. Capex is expected to be around EUR 80 million. Februari 2018: Fugro expects stabilising revenue,an improved EBIT margin and a positive cash flow from operating activities after investments. Capex is expected to be around EUR 80 million.

Verbetering oliemarkt

Fugro wacht met smart op een verbeterende olie- en gasmarkt maar de grote spelers laten de toeleveranciers voorlopig nog even bungelen. Prijsdruk door overcapaciteit duurt nog even voort.

Het sentiment verbetert, dat hoorden we twee maanden geleden ook al tijdens het IEX-interview met Fugro-topman Paul Verhagen van begin februari:

"Bij de publicatie van de derdekwartaalcijfers hebben we gemeld dat we voorzichtig optimistisch zijn. De olie- en gasmarkt lijkt uit te bodemen. Er is duidelijk meer activiteit, er zijn meer tenders, meer Request for Information’s, al zijn dat vaak projecten die pas op langere termijn gaan spelen."

De olieprijs is de afgelopen tijd aardig aan het oplopen en dat zou de grote oliebedrijven toch in beweging moeten zetten. Normaal gesproken zou je nu een grotere investeringsbereidheid moeten zien bij de grote oliemajors.

Dat zien we echter nog maar mondjesmaat. De olieboeren vinden het allang best dat de olieprijs door allerlei factoren inmiddels tegen de $75 aanschurkt. De verdiensten lopen daardoor mooi op en er kan zodoende een mooi laagje spek worden gecreëerd.

Met het oog op de toekomstige vraag naar olie zal er echter door zo zoetjes aan weer wat olieputten moeten worden aangeboord want alleen van de schalie-olie uit de VS kan het niet komen.

De komende tijd zijn daarmee de olietoeleveranciers, vermits de olieprijs niet weer de vernieling in wordt geholpen, een interessante beleggingscategorie. Daar kleven wel een paar risico's aan:

De marges, als ze er al zijn, zijn nog steeds flinterdun.

Er is nog steeds overcapaciteit.

Veel partijen schurken nog tegen hun financiële grenzen aan.

Twee convertibles

Fugro heeft met het uitzetten van twee converteerbare obligaties het vege lijf kunnen redden en lijkt zich nu definitief te ontworstelen aan de wurggreep van de oliemarkt.

Die convertibles vertroebelen het beeld nogal bij de grote uitstaande shortposities. Partijen die de convertible gekocht hebben, zouden dat gehedged kunnen hebben met een shortpositie in de aandelen.

Momenteel staat het shortpercentage op een waanzinnige 25,44%, dat is wel inclusief de laatst bekende posities van partijen die net onder de meldingsgrens uitkomen.



Nemen we dat niet mee, dan resteert er nog een respectabel percentage van 16%. In ieder geval geeft ook dat wat steun aan de koers want anders dan longspeculanten, moeten shortspeculanten vroeg of laat weer terugkopen. Ze zitten dus eigenlijk in het longkamp.

Betere orderflow

We zullen zien hoe het shortboek zich evalueert de komende tijd. Vergeet nooit dat shortende partijen vaak goed hun huiswerk doen, gesteund worden door uitstekende analisten en niet over één nacht ijs gaan.

Een vinger aan de pols is daarom ook geen overbodige luxe, ook bij Fugro niet: de netdebt/ebitda loopt weer op, de valuta-effecten zijn enorm en wie de olieprijs kan voorspellen, is spekkoper.

Niettemin: geniet van het goede nieuws, en met deze olieprijs zou er eindelijk eens een betere orderflow op gang moeten komen van de grote oliemajors richting de uitgeknepen toeleveranciers.

Als laatste: Fugro's ceo Paul van Riel nam vanochtend afscheid van de analisten na een aantal tropenjaren en wordt vanaf 1 mei vervangen door de Noor Oysten Hosted.



Van Riel begon in 1987 samen met zijn studiegenoot Erik Kaman een bedrijf dat software maakte voor het beter kunnen beschrijven van reservoirs met olie- en gasreserves. Dat bedrijf, Jason Geosciences, werd in 2001 overgenomen door Fugro.

Toen in november 2012 Fugro afscheid nam van de slechts elf maanden in functie zijnde Arnold Steenbakker werd van Riel op het paard gehesen. Onder leiding van van Riel werd in 2013 een ambitieus plan opgesteld om de omzet te verdubbelen.

Het jaar erop stortte echter de olieprijs ineen en moest Fugro, ondanks een licht hogere omzet, maar liefst €630 miljoen aan afboekingen rapporteren. Van Riel werd begin deze maand 62 jaar en zal met smart uitkijken naar een paar rustige jaren. Hij wordt opgevolgd door de Noor Øystein Løseth.

Disclaimer: Inberg heeft een longpositie in Fugro.