Bedankt Corné, dit is echt moedig mensen om dit allemaal zo snel te durven roepen en Nico ziet sprankje hoop bij Fugro. En dit is nog niet eens alles...

Een kleine compilatie en eerste indicatie van cijfers vandaag: Philips Lighting zwak, GrandVision beter dan gevreesd, KPN OK, Shell OK, Intertrust zwakjes, Corbion OK, BESI OK. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 26 april 2018

Het is 26 april 2018 en ik heb nog nooit zo'n agenda gezien. Hier is ons nieuws, liveblog en beleggersdesk waar u alles vindt, ik doe maar de grote dingen. Wat dacht u van de Q1's van Royal Dutch Shell? Dat boekt de hoogste winst per aandeel ($0,69) in bijna vier jaar en teert niet langer in met haar dividend.

Verder is Philips Lighting beroerd, Samsung geweldig, Deutsche Bank gaat saneren en Qualcomm ziet géén verslechtering smartphone markt. Oh ja en Fugro ziet heel langzaam de markt verbeteren, heel langzaam. En dan moet de ECB ook nog rentebesluiten en sluiten we vanavond af met Amazon en Microsoft.

Hebben we er zin in? Eerst maar Shell:

Facebook +7,3% nabeurs Wall Street op Q1-cijfers, viel dat even mee? Het waren me dan ook weer mooie cijfers. En dan krijgt u dus dit met zo'n joekel van een fonds. Verder weinig woorden over die data-affaire.



Niet voor het eerst: zoveel cijfers en data en dan doen de koersen weer niks. En zo is er altijd wel wat op de beurs, ook al is er helemaal niks, want ook daar kan en mag u zich boos of grapjes over maken. Oh ja, morgen is de beurs open, helaas. U kunt ons rekenen. Helaas...



En dan nog even dit

Oh ja, de regering kan verder. Geloof ik. Zoveel liegen en draaien als politici doen hoeven wij op de beurs niet te flikken, dan weten AFM en DNB ons wel te vinden.

Rutte en coalitie zeggen dividendmemo's niet te herkennen: https://t.co/wlHwkVcExe — NU.nl (@NUnl) 25 april 2018

Is het zo?

Investors want to know whether ECB chief Mario Draghi is worried about economic momentum https://t.co/1XMyUwhYCK pic.twitter.com/qg7HsD08Pt — Bloomberg (@business) 26 april 2018

Nog zo'n joekel, +2,7%

Samsung Elec flags mobile weakness as chips power record first profit https://t.co/LKq9dl76hs pic.twitter.com/QVO766hFcW — Reuters Top News (@Reuters) 26 april 2018

Hoppa:

With a $31 billion-bid on Sky, Comcast hopes to win over Fox https://t.co/Fia14Vp5nr via @ReutersTV pic.twitter.com/b5AYK8SOnD — Reuters Top News (@Reuters) 26 april 2018

Dinsdag Apple:

Qualcomm chip sales indicate some smartphone strength https://t.co/1Wrg9LJ8RB pic.twitter.com/uRoKus3CRt — Reuters Top News (@Reuters) 26 april 2018

Nog eentje dan:

Facebook's rise in profits, users shows resilience after scandals https://t.co/d4OIKkQrTn pic.twitter.com/eyKf7dhzBb — Reuters Top News (@Reuters) 26 april 2018

Knap commentaar:

Breakingviews - Facebook’s future could look like Microsoft’s past https://t.co/epHdVF5LRg pic.twitter.com/P0ZPmID5vq — Reuters Top News (@Reuters) 26 april 2018

Bent u ook weer bijgepraat:

Oil prices rise on Iran sanctions worries, falling Venezuelan output https://t.co/Jl4OnQB9Yw pic.twitter.com/7tGPdtNPaJ — Reuters Top News (@Reuters) 26 april 2018

Zal wel weer een complot zijn :-)

European corporate profits are rising, but where's the payout? https://t.co/CCNSSegkcp pic.twitter.com/y0tLavOUnx — Bloomberg (@business) 26 april 2018

Het gaat snel daar:

JUST IN: China is considering cutting car import duty by about half, sources say https://t.co/pBxEyVqvhA pic.twitter.com/3hMVRMGSra — Bloomberg (@business) 26 april 2018

Tot slot de uitsmijter, gweldig :-)

.@michaelbatnick is the biggest smartass on earth. He got a chance to present one chart to be judged at #StocktoberFest East. He did century candlesticks LOL pic.twitter.com/67iKjYdLPa — Downtown Josh Brown (@ReformedBroker) 25 april 2018

