After Hours: Facebook

Goedenavond en welkom bij After Hours op IEX. Met vanavond de Q1-cijfers van Facebook, Visa en AMD. Rond 22 uur komen de cijfers uit, maar laten we even kort bespreken waar het om draait.

Bij Facebook ging het altijd om de advertentieverkopen en dan met name mobiel. Echter staat nu vooral de outlook in de schijnwerpers staan. Hoe wordt de toekomstige winst geraakt de het schandaal met Cambridge Analytica. Ook gaat de conference call een belangrijke zijn deze keer. Hier kunt u die live volgen.

Eén van de grootaandeelhouders van Cambridge Analytica, Robert Mercer, was overigens ook een hele grote meneer in de Amerikaanse beurswereld. Hij was namelijk de co-ceo van het meest succesvolste hedgefund ter wereld: Renaissance Technologies.

De Q1-cijfers

Zodra de Q1-cijfers uit zijn ziet u hieronder de omzet- en winstcijfers en klik op de naam van het aandeel voor het bekende linkje naar de nabeurshandel op CNBC:

Facebook: Q1 EPS $1.69 vs. $1.35 Est.; Q1 Revs. $11.97B vs. $11.41B Est.

Visa: Q1 EPS $1.11 vs. $1.02 Est.; Q1 Revs. $5.1B vs. $4.81B Est.

AMD:

Qualcomm is er ook nog

Hier de headlines uit Reuters over Facebook met onder andere de verkoop van mobiele advertenties en de marges:

En hier die van Visa:

AT&T is er ook, wat een drukte. Ik heb nog een goed verhaal van één van mijn ooms over een bedrijfsborrel van AT&T, maar dat even totaal off topic :-)

Is hier nog Chipotle, want we zijn nu toch bezig:

Sinds wanneer komt Ford ook 's avonds door? Ja, waarom ook niet: