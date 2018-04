TA: Dollar wordt duurder

De 10-jaars Amerikaanse rente klom maandag voor het eerst sinds 2014 weer boven de 3%. De stijgende rentes lijken de dollar de laatste dagen duurder te maken.

De sterke dollar is niet zo goed voor de Amerikaanse indices, maar de Europese beurzen met ondernemingen in het buitenland kunnen hier juist van profiteren.

Dit is één van de redenen dat onze eigen AEX-index het relatief wat beter doet en de Amerikaanse beurzen juist last hebben van verkoopdruk.

AEX-Index



De Nederlandse beurs doet het de laatste tijd erg goed. De afgelopen dagen is de index wel wat meer gaan stabiliseren.

Rond 548,57 punten ligt de eerste zeer korte termijn steun. Zolang de index hierboven blijft oogt het technisch plaatje redelijk positief.

In het slechtste geval zakken we hieronder en wordt een pullback scenario naar de oude toppen rond 540,65 punten ingezet.

Nederlandse rente



In navolging van de Amerikaanse rente is ook de Nederlandse rente weer aan het oplopen. De Nederlandse 10-jaars rente is rap hersteld richting de weerstand rond 0,80% (de top van begin februari).

Binnen de neutrale bandbreedte is de correctieve fase afgebroken, waarmee het technisch beeld verbetert.

Voor een nieuwe verbetering is een doorbraak boven de top rond 0,80% noodzakelijk. Dan kan de rente hogere niveaus gaan opzoeken.

Een eerste referentiepunt wordt dan 1,17% (de top van 12 juni 2015). Steun ligt er rond 0,61% (de bodem 15 maart).

Valutapaar EUR/USD



De EUR/USD staat onder druk door de stijgende 10-jaars rente. Het wordt weer interessanter om dollars aan te houden met de hogere Amerikaanse rentes. Door de hogere vraag naar dollars wordt de dollar dus duurder en daalt de EUR/USD koers weer.



De laatste weken zagen we al lagere koerstoppen die op verkoopdruk wezen. De steun rond 121,65 wordt nu dan ook onder druk gezet.

Indien deze steun wordt gebroken mag verdere koersdaling worden verwacht. Na een doorbraak onder de steun van 121,65 wordt 119,24 het eerst volgende neerwaartse koersdoel.

Valutapaar USD/JPY



De sterke dollar zien we ook terug in de USD/JPY-koers. Morgen, op 27 april, houdt de Bank of Japan een bijeenkomst.

De verwachting is dat de centrale bank haar monetaire beleid voortzet, vanwege de aanhoudende lage Japanse inflatie. Dit beleid kenmerkt zich door een lage rente en aanhoudende steunaankopen (QE).

Deze beide factoren zijn negatief voor de Japanse yen, aangezien hierdoor de buitenlandse investeringen uitblijven.

Investeerders kiezen in dit geval eerder voor de Amerikaanse markt, waar de economie beter draait en de rentetatrieven hoger liggen.

Japan zal dit niet zo erg vinden, aangezien de yen goedkoper wordt. Hierdoor is Japan weer beter in staat om te concurreren op de exportmarkt.



Dit verhaal is goed terug te zien in de grafiek de laatste dagen. De USD/JPY brak eerder al uit de dalende trend en vormt weer hogere bodems.





Na de uitbraak boven de laatste koerstoppen is de weg omhoog ingezet. Opwaarts is er ruimte richting de 115,63 (de top van 19 januari 2017).

Nikkei 225 index



Dat Japanse bedrijven profiteren van een goedkopere yen is goed terug te zien op de Japanse beurs. De Nikkei 225-index is technisch flink verbeterd en loopt vrijwel één op één met de USD/JPY-koers.

We zien ruimte voor een stijging richting de weerstand van 24.129,34 (de top van 23 januari). Steun ligt er rond 20.320,00 (de bodem van 20 juni 2017).