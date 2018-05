Zomeruitverkoop

Indexfondsen zijn heel geschikt voor BAH beleggers.



Maar ook erg populair bij (macro) hedge funds. Omdat je zonder specifieke aandelen heeft te onderzoeken en uit te kiezen, een brede exposure kunt krijgen voor jouw verwachte algemene/specifieke marktontwikkelingen.



En dat tegen zeer lage kosten en in een hele liquide markt.



Ik zelf gebruik ze om breed gespreid te beleggen in risicomarkten (aandelen, vastgoed, grondstoffen) als deze naar mijn inschatting een gunstig vooruitzicht hebben.



De zomermaanden vallen hier wat mij betreft niet onder. De afgelopen 10, 25, 50, 100 jaar had je door in de zomermaanden uit te stappen geen rendement gemist (in tegendeel) maar wel een hoop buikpijn.