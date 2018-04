quote: putter schreef op 26 apr 2018 om 11:01:

Wel een zeer onvolledig verhaal dit dat absoluut geen recht doet aan de werkelijkheid, het koninklijk huis staat voor 500 miljoen=1.2 miljard guldens op de rijks begroting , waar gaat dat aan op? was het maar zo dat ze net als iedere nederland dezelfde belastingen betalen, helaas is dat niet zo, ze genieten een hele reeks belasting vrijstellingen en voordelen die de gewone burger ontbeert. Wat te denken van de kroon dochter die op haar 18de 1.5 miljoen per jaar krijgt , over schandalige salarissen gesproken, zij doet er niets voor voorlopig.Nee de regering houdt al deze info angstvallig achter voor het publiek waarmee het dom gehouden wordt en daardoor maar met vlaggetje blijft zwaaien.Zij behoren tot de rijksten der aarde en dat wordt alleen maar meer en meer door hun belsting vrijstellingen. Begrijp nog steeds niet dat dit eens aan de kaak gesteld wordt.

Het verhaal gaat over de koning, niet het koninklijk huis. Maar die 500 miljoen euro( guldens, das war einmal ) is misschien wat overdreven. Tuurlijk, Beatrix, Maxima en de rest kosten een hoop geld maar daar tegenover staat dat het ook een hoop banen oplevert. Misschien dat je, met wat rekenen op een 100 miljoen komt maar dat half miljard van je gaat nooit bereikt worden. Goed, schaffen we het af, prima maar dan hebben we er nog steeds kosten aan, net als de Amerikanen aan hun ex presidenten hebben. Het zijn mensen waar de overheid verantwoordelijk voor is dus beveiligd zullen ze blijven. Maar bekijk het eens positief, het zijn wel mensen die deuren openen die voor een president of minister gesloten blijven. En het openen van die deuren levert ons land toch echt wel het nodige op. Er gaat niet voor niets vaak een handelsdelegatie mee en die komen echt niet alleen voor de hapjes en drankjes! Maar goed, je schrijft Nederland met een kleine letter en wil graag de gulden terug, er zit je dus blijkbaar iets dwars, kan gebeuren.