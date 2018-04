Arend Jan,



Je schrijft in je artikel dar er opvallend weinig discussie over de dividendbelasting is. Nou, dan sla je toch heel wat postings in de KK van IEX over.

Het is in diverse draden zelfs erg uitvoerig en gedetailleerd aan de orde geweest en schreef ik over de dividendinhoudingen in Nederland, België, Luxemburg en de daar geopende discussie WIR nu eigenlijk de dividendbelasting inhoudt. Er waren erbij die echt menen dat de bedrijven, de multinationals dat moeten doen, maar NA mijn uitvoerige postigns afgelopen twee weken is het gaan dagen en snappen sommigen nu dat die klus uitbesteed wordt aan bijvoorbeeld Clearstream. Zo kunnen ze op IEX nog iets leren.... !

Maar je opmerking is terecht: Het valt mij ook op dat je veel meer commentaar vindt die de opheffing van de dividendbelasting zwaar bekritiseren , dan postings waarin de vlag wordt uitgestoken. Ik kan niet anders dan veronderstellen dat als je geen aandelen bezit, je ook weinig lol beleeft aan het afschaffen van de dividendbelasting.

MACRON ging van 30 procent naar NU 12,6 procent en Mark Rutte doet het nog beter: Van 15 naar 0 procent. Een meevaller voor de investeerder, voor de belegger, voor de risiconemer.



Maar ze zijn hier veel vaker, veel drukker met: Hoe kunnen we zoveel mogelijk van het bedrijfsleven binnenrijven....



Clearstream, Arend Jan, dat is ook een hoofdstuk apart. Voor de ingewijden, voor de mensen die er nu al jaren mee te maken hebben. En dan zijn er nog die denken, dat de bedrijven dat allemaal regelen......



Peter