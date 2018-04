We mogen onze handjes nog dichtknijpen met de AEX. Na weer een technologie-afstraffing, dit keer onder aanvoering van het cijferende Alphabet (-4,5%), wordt het beeld op Wall Street er niet beter op.

De S&P 500 staat op het randje van een - nieuw begrip - triple dip. En dat met vanavond Q1's van Facebook, morgen Amazon en Microsoft en dinsdag Apple voor de boeg.

Caterpillar (-6,2%) drukte de markt ook met een miezerige outlook: het concern vreest last te gaan krijgen van de handelsoorlog VS-China. Is drie keer is scheepsrecht een technische term? Voor een officiële bearmarket moet de markt 20% afkomen van de top. Dat is nog even, maar lekker is anders.



Technologie-afstraffing? Vreemd genoeg (?) staat de Nasdaq 100 er beter voor dan de S&P 500:



Op het Damrak doen we het vandaag met Q1-cijfers van mindere goden als WDP, Kas Bank, Lanschot en ICT. Wel heeft u weer de keuze uit diverse aandeelhoudersvergaderingen en gaat ING ex-dividend. In het buitenland is de lijst met Q1-cijferkandidaten nagenoeg eindeloos. Geen beginnen aan.

Intussen openen de futures niet goed. De dollar trekt aan en olie blijft wel liggen, valt nog het meeste op. De Amerikaanse tienjaarsrente begint ook nu weer met een drie. Volgens de networks maken wij ons handelaren en beleggers daar zorgen over. Zag ook niemand aankomen natuurlijk. Stond er ineens.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws:

WDP heeft in het eerste kwartaal de winst zien groeien ten opzichte van een jaar eerder. WDP boekte een winst, berekend volgens de EPRA-methode, van €29,5 miljoen. Dat is 15% meer dan een jaar eerder. De EPRA-winst per aandeel kwam uit op €1,34.

Kas Bank heeft de winst afgelopen kwartaal zien groeien. De winst kwam uit op €2,7 miljoen. Dat was een kwartaal eerder nog €2,2 miljoen. De baten kwamen uit op €25 miljoen, van €24 miljoen in het laatste kwartaal van 2017.

De winst van Van Lanschot Kempen is in het eerste kwartaal van het jaar lager uitgevallen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Exacte cijfers gaf Van Lanschot niet. Volgens de vermogensbeheerder lag het kwartaalresultaat wel in lijn met de laatste twee kwartalen van vorig jaar.

ICT Group heeft de omzet in het eerste kwartaal duidelijk zien groeien. Het bedrijf handhaafde de prognose voor heel het jaar. Autonoom groeide de omzet met 6%. Het bedrijfsresultaat (ebitda) bedroeg €6,5 miljoen.

Royal Dutch Shell heeft een definitief besluit genomen om te investeren in zijn Vito-project in de Golf van Mexico. Dat maakte het olie- en gasconcern bekend zonder vermelding van het precieze investeringsbedrag.

Het bod van ArcelorMittal op Essar Steel bedraagt naar verluidt omgerekend bijna €3,8 miljard. Ook zouden er aanvullende toezeggingen bij horen van nog eens zo'n €1 miljard, dat meldt de Indiase zakenkrant Business Standard.

Batenburg Techniek kijkt tevreden terug op het eerste kwartaal van dit jaar. Opbrengsten en bedrijfsresultaat zijn voor alle divisies gegroeid ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2017.

Philips heeft obligatieleningen met een gezamenlijke waarde van €1 miljard geprijsd. Het gaat om €500 miljoen aan schuldpapier met een coupon van 0,75% en €500 miljoen aan leningen met een coupon van 1,375%.

En wie hebben we hier nog?

Analistenadvies:

Randstad: naar €66 van €68 - Barclays

AkzoNobel: naar €81 van €84 - Barclays

De AFM meldt deze shorts:

De agenda dan, heeft u even? Facebook dus, maar nog veel meer grote namen. Boeing is het zwaargewicht in de Dow Jones Industrial Average. Galapagos komt ook nog door. Normaal doen cijfers er niet zoveel toe, maar de koers zeilt nu technisch zeer scherp. Kijkt u verder maar of er iets voor u tussen zit.

Oh ja, vanmiddag is een Kamerdebat over die dividendbelastingmemo's. Doe mij maar dividendcoupons. Ligt het aan mij, of is dit niet echt een issue voor ons handelaren en beleggers? Is zelden gespreksonderwerp valt mij op.

08:00 Van Lanschot Kempen Q1-cijfers

08:00 KAS Bank Q1-cijfers

08:00 ICT Group Q1-cijfers

08:00 Credit Suisse Q1-cijfers

08:00 UCB Q1-cijfers

08:00 Deutsche Boerse Q1-cijfers

08:00 Statoil Q1-cijfers

08:00 GlaxoSmithKline Q1-cijfers

09:00 ING notering €0,43 ex-dividend

10:00 WDP AVA

10:00 Van Lanschot AVA

10:30 Batenburg AVA

11:30 KAS Bank AVA

14:00 Twitter Q1-cijfers

14:00 Boeing Q1-cijfers

14:00 Ford Q1-cijfers

14:00 Comcast Q1-cijfers

14:00 ASML AVA

14:30 Accell AVA

16:30 VS weekrapport olievoorraden

22:00 Qualcomm Q1-cijfers

22:00 Galapagos Q1-cijfers

22:00 Core Labs Q1-cijfers

22:00 Facebook Q1-cijfers

22:00 Baidu Q1-cijfers

22:00 eBay Q1-cijfers

22:00 Visa Q1-cijfers

En dan nog even dit

Beetje weinig interessante tweets vandaag. De ene na de andere toeleverancier van Apple meldt wel minder omzet, of geeft zelfs een winstwaarschuwing:

An unexpected loss at LG Display shows it faces challenges with its TV business and its iPhone 8 screens https://t.co/w40WbmGRmp pic.twitter.com/dEbkMgSc5o — Bloomberg (@business) 25 april 2018

De o van olie:

Oil stable but below recent highs as rising U.S. supplies threaten bull-run https://t.co/VaYxzs0E5W pic.twitter.com/1tqOcLSgxR — Reuters Top News (@Reuters) 25 april 2018

Dit is toch gewoon saaiwaarts?

Some euro bulls are wondering if the party is over for now https://t.co/XSDqm5q005 pic.twitter.com/rSUkQv8L6T — Bloomberg (@business) 25 april 2018

Weer een kleine opening:

China lifts its quota for outbound investment trials to $10 billion https://t.co/uvhjuT3i6k pic.twitter.com/DumU20BJ6Q — Bloomberg (@business) 25 april 2018

Voor het complete beeld:

With US 10y yield hitting 3% for first time in 4yrs, Value showing relative strength vs Growth: iShares S&P 500 Value / iShares S&P 500 Growth ETF ratio hitting highest level since mid-Feb. (via RTRS) pic.twitter.com/WaLJ7DjZdn — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 24 april 2018

Laat even in de comments weten hoe het zit, Paul. Dankjewel. Een CEO van een dikke onderneming die met een stas praat... #goh En oh ja, let op je dt's, Eva, Divident :-)

En er is dus wel een gesprek geweest van toenmalig staatsecretaris Wiebes met topman van Unilever Paul Polman. Zijn naam is weggelakt maar verderop staat: In bijlage 2 treft u verdere informatie aan over Paul Polman. Punt 1 op agenda: #dividentbelasting pic.twitter.com/7ZSCbtgbo4 — Eva Wiessing (@evawiessing) 24 april 2018

