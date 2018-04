TA: Amerika blijft achter

De Europese beurzen hebben de afgelopen weken een sterk herstel laten zien. Vanaf begin april zijn de meeste indices hard opgelopen.

De Amerikaanse beurzen weten echter nog niet te overtuigen. Zeker nu de herstelfase van de laatste weken onder druk is komen te staan.

AEX index

De Nederlandse beurs ligt er technisch bezien nog altijd redelijk goed bij. De hogere koersbodem die boven de oude toppen is gevormd, duidt op sterke vraag.

Op wat langere termijn is echter nog steeds sprake van een neutraal koersverloop binnen een ruime neutrale bandbreedte tussen grofweg 516 en 572.

Koersbewegingen in neutrale bandbreedtes zijn vaak volatiel en kunnen beleggers snel op het verkeerde been zetten. Zolang weerstand 572,81 intact is, blijven we daarom nog wat voorzichtig.



Dow Jones index

Zoals gezegd overtuigen de Amerikaanse beurzen nog niet. Dit zou op termijn ook de opmars van de Europese beurzen in de weg kunnen gaan zitten.

De Dow Jones index heeft de herstelfase vanaf begin april neerwaarts afgebroken en lijkt weer terug te zakken richting de steun







Nasdaq Composite index



De Amerikaanse technologiebeurs, de Nasdaq Composite index, laat al maanden een volatiel koersverloop zien. Per saldo is het technische beeld echter neutraal. Ondanks de forse koersuitslagen is de index nauwelijks wat opgeschoten.



Ook hier zien we dat de herstelfase van de afgelopen weken is afgebroken en de index aan een nieuwe correctie is begonnen. Zolang de onderkant van de neutrale fase intact is, oogt het technische beeld niet dramatisch en mag een nieuwe opleving worden verwacht.

Een doorbraak onder

SOX index



Ook de Philadelphia Semiconductor Index, de SOX index, die vaak wordt gezien als leading indicator voor de beurs, staat onder druk. Door tegenvallende resultaten en vooruitzichten bij de chipmakers heeft de index de afgelopen weken een flink stap terug moeten doen.



Door de terugval onder de voorliggende koerstoppen is het technische beeld wat verzwakt. De SOX index zou nu verder kunnen corrigere richting steun 1.260,34, gevormd door enkele oude koersbodems.

Net als bij de andere indices dient ook dit cruciale niveau stand te houden om het technsiche beeld niet verder te doen verzwakken.