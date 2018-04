Blow Traders

Dit is de hele officiële geschiedenis van de S&P 500 Volatility Index, ofwel de VIX. Dat lijntje op 8,56 is de all time low van 24 november vorig jaar. De top is 89,53 is van 24 oktober 2008.

U ziet ook dat de volatiliteitsexplosie in Q1 uniek was. In principe komt het maar zo eens in de drie à vier jaar ofzo voor dat de markt zo tekeer gaat. En daar rollen dan vandaag zulke cijfers voor Flow Traders uit. Voor het idee, over heel 2017 verdiende het handelshuis €0,86.

Kortom, een prognose maken van wat Flow Traders het komende kwartaal en laat staan in de komende jaren kan omzetten en verdienen, zal altijd een groot vraagteken blijven. Wat moet u bijvoorbeeld aan winst per aandeel 2018 inplannen? Dat is €2,36 plus... Paul nattevingert in totaal €3 à €3,50.

Dat is inderdaad wel echt de onderkant? Vier van zulke kwartalen en de winst per aandeel kan ook maar zo richting een tientje. Zeg het maar. Ik citeer echter een cruciale alinea van Paul:

Het valt op dat Flow Traders in Europa veel meer waarde heeft moeten verhandelen waar significant minder handelsinkomsten tegenover stonden dan in de VS.

Veel banken en andere tradingdesks zaten vola short en het zou zomaar kunnen dat Flow hiervan heeft geprofiteerd door de andere kant van de transactie te kiezen.

Kortom, die Amerikaanse winst is een incident?

U rekent met z'n allen zeker niet op een tientje winst per aandeel. De koers jankt vanochtend weg tot zelfs -10%, dat had ik voorbeurs eerder andersom verwacht. Waarom in hemelsnaam? Ik geef het woord graag aan Jeroen, Jack en Nico, want ik kan alleen maar glazig kijken. Goed bedacht heren, bedankt.

Wie mij goed kan uitleggen waarom #Flowtraders met 10% daalt na alle torenhoge verwachtingen met groots gemak te verslaan in het afgelopen recordkwartaal, verdient virtuele roem... en dan niet zeggen 'het was al gestegen', ok? — Jeroen Santen (@jrnsanten) 24 april 2018

Achteraf uitleggen is altijd enigszins eenvoudiger, maar hier een poging. De markt verwacht dat 2018 de winstpiek zal zijn, winstverwachtingen voor 2019/2020 zijn namelijk lager dan voor 2018. De focus verschuift nu naar de komende kwartalen met beduidend lagere verwachtingen.. — Jack Neele (@jackneele) 24 april 2018

Ja, zoiets moet het wel zijn: Overreactie omhoog op superkwartaal wat al werd verwacht. Al voor deze cijfers in euforie, maar ik denk nu ook overreactie NA de cijfers. Ik pak nog even een eurootje rebound mee en dan ga ik er weer uit. Ook @NickBakkerandCo — Jeroen Santen (@jrnsanten) 24 april 2018

Komt vooral door het kennelijk incidentele karakter van de grote winst, in de VS behaald. — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 24 april 2018

Hoe dan ook, Flow Traders is een handelshuis pur sang en zal altijd afhankelijk blijven van marktreuring. Mooie hedge in uw porfolio daartegen. Vist u ze bij voorkeur op met een VIX onder 10 of zelfs 9, maar ja, dat kan ook weer jaren duren voordat u zulke standen ziet. There's no free lunch, houd ik het maar op.

Oh ja en als u wel denkt dat de beurs in 2018 volatiel blijft of nog een keer een schuivert maakt, kan u misschien vandaag op de dip Flow Traders inslaan. Met een AEX VIX Index nu op 11,5. Niet slecht, toch? :-)