Nieuwe dag, nieuwe ronde, nieuwe Q1-cijfers en nieuwe kansen. Dank AkzoNobel, dit werkt handig zo. Headwinds, de kop boven het persbericht is ook duidelijk.

De omzet liep zowel in volume (-3%) als in harde pecunia terug (-8% door valuta). Hier leest u ANP.

AkzoNobel makes progress on transformation into a focused Paints and Coatings company while headwinds continue

Oef:

1 klein cijfer om AKZO kwartaal resultaat weer te geven. Men verdiende 0.35 per aandeel. Dat is 17% lager dan de verwachte 0.42 . Waarbij analisten al rekening hielden met lagere dollar en hogere grondstofkosten. Zo op @BNR — Corne van Zeijl (@beursanalist) 24 april 2018

Wat leuk, een ouderwets telraam bij Randstad. Hoogconjunctuur, het concern meldt 7,4% organische groei, alleen Noord-Amerika blijft achter. ANP schrijft dit.

Unibail-Rodamco meldde gisteren nabeurs al een bescheiden 1,3% omzetstijging in Q1. ANP maakt er dit van.



Marktoverzicht

De koersen zijn los, er gebeurt niet zo heel veel:

Amerikaanse tienjaars rente staat nog steeds net niet op 3%.

Dollar daalt na onder 1,21 te hebben gestaan.

Brent op $75.

Bitcoin in de rebound.

China ligt goed.

Nabeurs Wall Street kwam er nog ene Alphabet (Google) door met Q1-cijfers. Na wat geharrewar - er zat een aanpassing in de cijfers - sloot het aandeel -0,3% in de handel nabeurs. Google zegt niet bang te zijn voor Europese databeveiliging. Tja, wat moet ze anders zeggen: we hebben er sin an?



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws:

BAM en VolkerWessels hebben opnieuw te kampen met tegenslag bij de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Een onderaannemer van het Zuid-Koreaanse bedrijf dat de sluisdeuren maakt heeft financiële problemen, schrijft De Telegraaf.

Probiodrug ziet zijn topman en financieel directeur vertrekken. Bestuursvoorzitter Konrad Glund legt eind april zijn functie neer. Ook financieel topman Hendrik Liebers treedt dan terug. Probiodrug heeft Ulrich Dauer benoemd als nieuwe topman.

Standard & Poor's (S&P) is heeft de verwachting voor het kredietoordeel van PostNL gewijzigd. De prognose voor het postbedrijf is verlaagd naar negatief van stabiel. Het kredietoordeel blijft BBB+, aldus S&P.

DeGiro zag in het eerste kwartaal het aantal klanten flink toenemen. Het aantal rekeningen steeg met 67% tot ruim 290.000. DeGiro rapporteerde een omzet van 14 miljoen euro en sloot het kwartaal naar eigen zeggen winstgevend af.

Analistenadvies:

Boskalis: naar €26 van €30 - ING

Philips: naar €36,7 van €35,6 - JP Morgan

De AFM meldt deze shorts:



Scrollt u gezellig met het hele gezin door de agenda, er zijn Q1-cijfers genoeg voor iedereen. Wel is het lastig kiezen tussen de Galapagos, Arcadis en Binck jaarvergadering en let op de Ifo Geschäftsklima, de enige macro van de dag.

08:00 Randstad Q1-cijfers

08:00 AkzoNobel Q1-cijfers

08:00 Flow Traders Q1-cijfers

08:00 SAP Q1-cijfers

08:00 Saipem Q1-cijfers

08:00 Banco Santander Q1-cijfers

08:00 Peugot Q1-cijfers

09:00 Wereldhave notering €0,77 ex-dividend

09:00 Neways notering €0,35 ex-dividend

09:00 Groothandelsgebouwen notering €1,75 ex-dividend

09:00 NSI notering €1,12 ex-dividend

10:00 Duitsland Ifo Geschäftsklima apr 103,0

14:00 Caterpillar Q1-cijfers

14:00 Verizon Q1-cijfers

14:00 Travelers Q1-cijfers

14:00 Lockheed Martin Q1-cijfers

14:00 Coca Cola Q1-cijfers

14:00 United Technologies Q1-cijfers

14:00 3M Q1-cijfers

14:00 Harley-Davidson Q1-cijfers

14:00 Arcadis AVA

14:00 Galapagos AVA

15:00 VS S&P Case Shiller huizenprijzenindex feb 6,2%

15:00 Binck AVA

16:00 VS consumentenvertrouwen apr 125,0

16:00 VS verkopen nieuwe woningen mrt 629K

18:00 Batenburg Q1-cijfers

22:00 Texas Instruments Q1-cijfers

En dan nog even dit

Alstublieft:

Brent staat op $75:

Niogmaals, Brent staat op $75 :-)

Commentaar op Alphabet Q1's:

Ah, The Firm gaat zich er ook mee bemoeien:

