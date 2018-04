Liveblog: Randstad, Akzo en Flow

Update 08:50 uur: Galapagos

Galapagos komt vlak voor beursopening door met een nieuwtje:

Update 08:15 uur: Flow Traders

Corné over Flow Traders:

Nettowinst van Flow Traders 341% (wow) gestegen. Maar belangrijker ligt 10% boven consensus. Bedrijfsresultaat 634% beter en 21% boven verwachting. Vooral US (altijd moeilijk) was een meevaller. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 24 april 2018

Update 08:10 uur: Google

Intussen bij Google:

Huge: Google (via YouTube) is the first platform to finally release a detailed transparency report on content takedowns based on content guideline violations. A key step toward more accountability around content moderation. https://t.co/QBXYFomFsb — Kevin Bankston (@KevinBankston) 23 april 2018

Update 08:10 uur: PSA

Zou PSA Opel wel weer op de rit kunnen krijgen? GM lukte het niet.

PSA sales jump 42 percent on Opel-Vauxhall acquisition https://t.co/MJC5Ormomx — Reuters Business (@ReutersBiz) 24 april 2018

Update 08:10 uur: Olie

Tanken wordt weer duurder:

Good #oil price morning! #Brent oil is back above USD 75 for the first time since November 2014. pic.twitter.com/E7qrJdWwIM — jeroen blokland (@jsblokland) 24 april 2018

Update 08:10 uur: AkzoNobel

Corné over de cijfers van AkzoNobel:

1 klein cijfer om AKZO kwartaal resultaat weer te geven. Men verdiende 0.35 per aandeel. Dat is 17% lager dan de verwachte 0.42 . Waarbij analisten al rekening hielden met lagere dollar en hogere grondstofkosten. Zo op @BNR — Corne van Zeijl (@beursanalist) 24 april 2018

Update 07:50 uur: Randstad

De Q1-cijfers van Randstad zijn uit. Redelijk is het woord wat we zoeken. Paar plusjes, paar minnetjes, maar per saldo niet verkeerd.

Update 07:50 uur: AkzoNobel

De Q1-cijfers van AkzoNobel zijn er ook nog, die lijken wat minder:

Update 07:50 uur: Flow Traders

Een recordkwartaal voor Flow Traders dit eerste kwartaal:

Update 07:50 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag: