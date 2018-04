TA: Opwaartse uitbraak AEX

Hoewel de markten niet overlopen van enthousiasme, blijven de indices prima liggen. Goed nieuws is dat de meest recente correctie nu langzaam wordt gebroken.

Ook valt op dat de kwaliteitsindicatoren verder verbeteren. Kortom, de winstnemingen waren van korte duur. Of liever gezegd hebben koopjesjagers een verse hogere bodem weten te leggen.

Hogere bodem voor AEX

De AEX-index lijkt de correctie van de vijf voorgaande dagen af te ronden. Het onderliggend technisch plaatje draait weer opwaarts. De trend van de AEX-index bleef ondanks de recente consolidatiefase nog steeds omhoog wijzen.

Op dit moment zien we een nieuwe hogere bodem ontstaan, afgebakend met het dikke blauwe lijntje.

Koopjagers

De terugval is hiermee zeer beperkt gebleven. In het slechtste geval had de AEX (in een pullback scenario) kunnen terugvallen naar de oude toppen rond 540,65 punten, die dan als vangnet zouden fungeren.

Nu deze test van de oude weerstand van 546,65 punten uitblijft, wordt er - zoals gezegd - een fors hogere bodem gevormd rond 548,57 punten (het dikke blauwe lijntje).

Het feit dat deze bodem ver boven de voormalige weerstand van 540,65 punten ligt, kan gezien worden als een zeer sterk teken. Koopjesjagers hebben de overhand.

Het technische plaatje van de Nederlandse beurs is naar boven gedraaid nadat de AEX-index de toppen van februari en maart opwaarts had gebroken.

Er is in eerste instantie ruimte tot de weerstand van 572,81 punten (gevormd op 23 januari). De eerste steun ligt nu rond 540,65 punten, de volgende rond 515,96 punten (gevormd op 9 februari).







Draagvlak neemt toe

De Advance/Decline ratio, die het draagvlak van de Nederlandse beurs aangeeft, laat de dalende trend achter zich. Onder de oppervlakte van de markt geeft dit aan dat het aantal dalers momenteel afneemt ten opzichte van het aantal stijgers.

Deze zogenaamde Breadth indicator lijkt hiermee iets meer het herstel van de Nederlandse beurs te ondersteunen. Een uitleg over de Advance/Decline ratio staat onder de grafiek.





Leading indicator

De Advance/Decline ratio, ook hoog/laag verhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers.

Zodra er meer winnaars zijn, zal de Advance/Decline ratio oplopen. In het tegenovergestelde geval laat deze indicator een daling zien. Doorgaans is de Advance/Decline ratio een leading indicator, die vooruit loopt op de actuele marktontwikkelingen.

De Advance/Decline ratio geeft doorgaans een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator geeft aan dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit duidt er op dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is.

Een stijgende indicator daarentegen geeft aan dat er in de markt wel draagvlak is voor een stijgende beurs.