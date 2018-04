Vooruitblik Big Tech Wall Street

Deze week komen een aantal grote technamen op Wall Street door met de Q1-cijfers. Nu is het één van mijn - te dure - hobby's om te dobbelen op cijfers. Nu heb ik zelf nog geen positie ingenomen, maar vaak bedenk ik zoiets niet van tevoren en krijg ik ineens een soort van gut feeling ingeving van: ik doe het gewoon.

Nu zijn er een aantal manier om op cijfers te dobbelen. De makkelijkste is om dat te doen met aandelen of turbo's. Met opties kan het ook, maar vaak zijn de optiepremies voor de cijferrapportages enorm opgeblazen en als er niets gebeurt, zakken ze als een plumpudding ineen.

Deze meneer heeft uitgezocht wat een straddle (koop een put en koop een call met dezelfde strike) kost en wat de optiemarkt voor procentuele koersreactie verwacht van de cijferende aandelen. Wij pikken de grootste er even uit om dieper op in te gaan.

Google

Vanavond cijfers van het moederconcern van Google, Alphabet. Data uit Reuters laat zien dat op het moment dat de winst hoger is dan verwacht de koers daar ook op stijgt. Maar: in Q3 2016 was de winst per aandeel hoger dan verwacht, maar stond de koers een week later toch gewoon 5% lager.

Hoe komt Option Millionairs dan aan die 5,3%? Let op: een straddle met een strike van 1075 op Google kost $57,30 en dat is dus een verwachte beweging van 5,3%. De opties waar we naar kijken expireren overigens vrijdag 27 april. De beweging moet dus wel meteen komen, en niet pas volgende week.

Facebook

Facebook is wel het meest interessant deze week na al het gedoe rondom het lekken van data van gebruikers. Echter kwam dat nieuws precies rond einde Q1 en begin Q2 uit dus zullen die kosten nog niet in deze rapportage zitten. Wel gaat ieder woord van CEO Zuckerberg op een goudweegschaaltje en kan hij zich in de conference call geen missers permitteren.

Hieronder kunt u goed zien dat het heel gebruikelijk is dat de analisten te voorzichtig zijn of Facebook gewoon enorm goed presteert.

Nog even kijken naar de verwachting van de optiemarkt. Zowel de 165 als de 167,50 straddle kosten $10,20 en dat betekent dat er een beweging van 6,1% wordt verwacht. Ook hier kijken we naar de opties die aanstaande vrijdag expireren.

Amazon

Amazon komt donderdag nabeurs met cijfers. Ik heb een oud-handelaar wel eens horen zeggen dat er niets beter is dan kwartaalcijfers vlak voor een expiratie, maar dat even ter zijde. Amazon dus. Laten we voorzichtig zeggen dat het gemiddelde van de analisten vrijwel altijd verkeerd is ofwel de winst van Amazon lijkt lastig te voorspellen.

De koers beweegt daarom vaak hard op de cijfers. Dat is ook de reden dat Amazon de hoogste implied move van de vandaag besproken fondsen heeft. Kijken we nog even naar wat een straddle kost: $103,13 en dat impliceert een beweging van 6,75% voordat de contracten vrijdag expireren:

Microsoft

Vooruit, nemen we Microsoft ook even mee, want die hoort bij de grote techreuzen uit de VS. Microsoft's cijferrapportages zien er wat minder spectaculair dan die van de andere drie, maar af en toe wil het aandeel ook wel eens een kant op schieten. De 95 straddle op Microsoft kost 4,60 en dat impliceert een beweging van 4,8%

Andere spelletjes

Verder kunt u, als u de premies van OTM-opties erg duur vindt nog denken aan gedekt schrijven. Bijvoorbeeld 100 aandelen kopen en een OTM-call schrijven (als u een bescheiden beweging omhoog verwacht) of 100 aandelen short en een OTM-put schrijven (als u een bescheiden beweging omlaag verwacht). Op deze manier, kun je een kleine beweging tegen je in ook nog wel hebben omdat de premie je verlies op je aandelen iets verzacht.

Goed, dit alles is heel hoog risico, dus doe wel een beetje voorzichtig.