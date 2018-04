Meer omzet (gecorrigeerd voor desinvesteringen) en winst zoals beloofd bij Philips. Ziet er goed uit. ANP maakt er dit van.



Ja, meer transacties in Q1 voor Binck, ANP leest u hier.



Ik weet niet of de cijfers goed genoeg zijn, maar double digits weer bij Basic-Fit, dat als een metronoom twee clubs per week blijft openen. Wel minder uitgaven per klant.

Markt

De markt ziet er niet al te opzienbarend uit, na het opzienbarende nieuws dat Noord-Korea haar atoomproeven stopzet. Nou ja, daar daalden we ook nooit echt op en het raakt de winsten ook niet direct om een understatement te gebruiken. Vlakke koersjes, ik zie niet een uitschieter.

Zie hieronder, er wacht ons vandaag wel een dikke agenda met veel cijfers, ex-dividenden, jaarvergaderingen en nabeurs nog cijfers van Unibail-Rodamco en in de VS ene Alphabet, beter bekend als Google. Let verder op de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices.

Deze maandag is een aardig opwarmertje voor deze week met een ware cijfertsunami met vele extra's. U leest alles in mijn vooruitblik van gisteren, met speciale vermelding van de Q1's van Royal Dutch Shell donderdag.



Gemalto heeft definitief de order voor de nieuwe Britse paspoorten binnengehaald. Dat werd maandag bekendgemaakt zonder het afgeven van financiële details. De opdracht heeft een looptijd van 11,5 jaar.

Air France verwacht dat maandag een kwart van zijn vluchten uitvalt als gevolg van een staking. De bonden verwierpen plannen van Air France over een loonsverhoging in stappen. Zij willen in een klap ruim 5% meer salaris.

Unilever: naar €51,50 van €54 - Jefferies

De AFM meldt deze shorts. Wat een waslijst en ook Bridgewater roert zich weer.



De agenda dan, er zit ook voor u vast wel iets tussen.

08:00 Philips Q1-cijfers

08:00 Binck Q1-cijfers

08:00 Basic Fit Q1-cijfers

08:00 UBS Q1-cijfers

08:00 Tele2 Q1-cijfers

08:00 Michelin Q1-cijfers

09:00 Heineken notering €0,93 ex-dividend

09:00 Wolters Kluwer notering €0,65 ex-dividend

09:00 Vastned notering €1,41 ex-dividend

09:00 Frankrijk flash manufacturing PMI apr

09:00 Frankrijk flash services PMI apr 57,0

09:30 Duitsland flash manufacturing PMI apr 57,6

09:30 Duitsland flash services PMI apr 53,8

11:00 EU flash manufacturing PMI apr 56,1

11:00 EU flash services PMI apr 54,6

14:00 ING AVA

15:00 Binck AVA

15:45 VS flash manufacturing PMI apr 55,0

15:45 VS flash services PMI apr 54,0

16:00 VS verkopen bestaande woningen mrt 5,55M

18:00 Unibail-Rodamco omzetcijfers Q1

22:00 Alphabet Q1-cijfers

Geen idee of dit klopt, maar een bearmarket dreigt zeker: -16% vanaf de jaartop.

Chinese stocks are down again! #Shanghai Composite Index very close to 3000 level, believed to be a barrier the Chinese government does not want to see broken. #China pic.twitter.com/iZROpca7PK — jeroen blokland (@jsblokland) 23 april 2018

Toe maar:

JUST IN: Walmart is close to finalizing a deal to buy a majority stake in India’s leading e-commerce company for at least $12 billion, sources say https://t.co/EdSu6icZS5 pic.twitter.com/M2XiMsvJ1W — Bloomberg (@business) 23 april 2018

Techstrijd tussen VS en China, dat is het:

JUST IN: American brands are at war with Alibaba over visibility https://t.co/tZokGxFQWR pic.twitter.com/fOBONfOUnt — Bloomberg (@business) 23 april 2018

We zien de tweets wel voorbijkomen:

Trump, Macron to face differences on Iran, trade, as French visit begins https://t.co/By4okJ6bLN — Reuters Top News (@Reuters) 23 april 2018

De import uit Noord-Korea door China is in Q1 met 87% gezakt:

With test freeze, North Korea settles for imperfect nuclear threat https://t.co/K5ZIu4kX79 pic.twitter.com/w8yYbg4iM0 — Reuters Top News (@Reuters) 23 april 2018

Nog eentje:

China's Tencent Music is preparing what would be one of the biggest technology IPOs ever following Spotify's successful debut https://t.co/BP5VnwoRMb — The Wall Street Journal (@WSJ) 23 april 2018

Krijgen we dit weer:

As oil prices head toward $70 a barrel, some worry rising oil prices could begin to stifle economic growth https://t.co/EDWx70ifbv — The Wall Street Journal (@WSJ) 23 april 2018

Ja maar?! #datgeluid

Ferrari is quietly - very quietly - testing an electric car https://t.co/LEdDQQUrqi pic.twitter.com/A2Z9SZsGcW — Bloomberg (@business) 23 april 2018

Tot slot voor iedereen van ons die in de IKEA stond zaterdag met dat mooie weer...

