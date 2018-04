TA: ASML dipt, TomTom test en AEX pullbackt

expert. Volgens mij heb je toch last van tunnelvisie? altijd en over short?



Ga nu ook wel even short, maar let wel op...want kan alle kanten uit. ga nog altijd uit van aex even terug naar 542 a 545 zone. Maar dan toch sowieso UP denk ik. Tot de volgende correctie want verwacht geen top beursjaar. Eerder sluiten rond de 500 einde jaar.