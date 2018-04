Dit is geen grafiek, dit is corporate art. U ziet hoe De Koninklijke al decennia in feite van die wispelturige olieprijs een obligatie met een steeds hoger coupon maakt.

Royaal in magere tijden en zuinig in gouden jaren: dat is het geheim. Daar kunnen heel wat van haar critici nog héél véél van leren. Wat ziet u hier, alles in euro's:

Paars: koers

Geel: olieprijs (Brent)

Blauw: winst per aandeel

Rood: dividend

Groen dividendrendement

Omdat het anders te vol wordt, laat ik omzet per aandeel (loopt zowat één op één met winst) en koerswinstverhouding (wie kan dat wat schelen bij olie-majors?) achterwege. Zal aan mij liggen, maar ik zie een briljant aandeel en - dat is voor donderdag - ik zie de winst weer oplopen.

De aandeelhoudersvergadering laat nog een maandje op zich wachten, maar deze week zijn er Q1-cijfers van Royal Dutch Shell. U weet, wel dat bedrijf waar zo veel stuurlui aan de wal staan die precies weten hoe de wereld er over dertig jaar uit ziet en hoe Shell derhalve nú moet en zal ondernemen.

Zelf heb ik anderhalf jaar geleden betoogd - u zoekt de link zelf maar - dat Olies misschien beter het dividend kon verlagen. Ik ben dus af. Niemand, ook Royal Dutch Shell niet, weet hoe de prijs van olie en andere bronnen zich ontwikkelen en hoe de energiemix er over zoveel decennia uit ziet.

Wat ik wel weet, is dat Shell al meer een eeuw handig en verstandig met alle veranderende situaties weet om te gaan. Twee wereldoorlogen, depressie, dekolonisatie en oliecrises om maar een paar dwarsstraten te noemen. Kortom, laat ook de toekomst aan Olies over in plaats van die stuurlui.

Zo beloof ik mij nooit meer met het dividend te bemoeien. Lesje geleerd en verloren van Pokerface Shell :-) Rest mij u nog de verwachtingen voor donderdag te geven. Verhip, als ik de winst per aandeel over heel 2018 zie, dan gaan de analisten er vanuit dat Shell weer gaat investeren...?

Q1

Winst per aandeel: $0,66

Omzet: $86,3 miljard

2018:

Winst per aandeel: $2,46

Omzet: $332,7 miljard

Agenda

Graag gedaan deze vooruitblik op Royal Dutch Shell. Het lukt mij helaas niet alle fondsen die deze week met cijfers komen, zo uitgebreid te bespreken. Volgens mij ben ik in mijn hele beurscarrière nog nooit zo'n knoeperd van een agenda tegengekomen. Ik kan misschien beter vertellen wie er niet zijn.

Apple komt pas volgende week met Q1's en de Fed neemt geen rentebesluit. Verder is echt alles en iedereen er. Van BBP VS, via ECB, halve Damrak, tech VS naar de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices over deze maand. En dan zijn er nog talloze ex-dividenden en aandeelhoudersvergaderingen.

Onbegonnen werk om deze agenda recht te doen, maar ik pik er paar puntjes uit. Wat dacht u van onze handelsfondsen Flow Traders en Binck? Die hebben mooie omzetten en winsten gedraaid in KW1 lijkt me en ik vraag me af in hoeverre dat is ingeprijsd.

Binck, dat stiekem aan een mooi ritje bezig is, wordt morgen geacht €0,19 winst per aandeel te rapporteren en over 2018 €0,39

Voor Flow Taders wordt over Q1 €1,57 winst per aandeel verwacht en voor dit jaar wordt €2,74 verwacht. Dinsdagochtend weet u of vooral dat laatste getal niet een tikje te bescheiden is

Gewoon omdat het kan vergelijk ik beide met de volatiliteit. Zeker niet één op één, maar voor een rustige particuliere, zeg middellange termijnbeleggers is Flow Traders een toch veel geschiktere hedge tegen marktturbulentie dan die gevaarlijke en peperdure VIX fututres?

Binck is druk bezig een saaie retailbank te worden en zo bezien is de grafiek daar al op aan het vooruitlopen :-)

Internationaal zijn alle ogen gericht op Facebook, hoewel die data-affaire rond de kwartaalwisseling was. Aan de Q1's is derhalve niet zo veel te merken, maar wat wordt de outlook? De CEO heeft al gezegd dat het schandaal omzet en winst gaat kosten. Doet hij ook zelf de conference call?

Als u denkt dat de affaire overwaait, of dat Facebook ergens anders goudmijnen graaft, dan is het aandeel nog steeds in de aanbieding. Denkt u dat Facebook een dinosaurus is, dan blijft u hier gewoon weg.

De ECB neemt geen zeker geen buikschuifrentebesluit, want de inflatie laat weer haar kopje hangen. Zal weer een hoop poeha zijn donderdag, maar uiteindelijk is dit alles wat telt bij het ECB. Inflatie is het enige mandaat. De rest is er in feite allemaal afgeleide van en veroorzaakt veel ruis.

Dan is er ook nog BBP VS Q1. Geen moeite om die ook nog even bij u op de BBQ te mikken. Verwacht wordt +2,0% QoQ en de koersen willen er bij een afwijking nog wel eens wat op wapperen. Zelf vind ik de inkoopmanagersindices over deze maand interessanter dan dit oude cijfer, want dat is Q1.

Houdt het economisch momentum aan, dat is de vraag en juist de inkoopmanagersindices kwamen van hun toppen af. Bevestiging hiervan deze week of niet?

Wilt u met gepaste eerbied door deze agenda scrollen, want collega Nick heeft hier zijn halve vrijdag aan verbrand om het allemaal te verzamelen. Hulde. Ik ben zo selectief mogelijk met vet. Ik laat buitenlandse bedrijven op de grote techs na zo veel mogelijk achterwege, maar het zijn er nog meer dan genoeg.

Olie, telecom, Europese banken en farma, hele sectoren tegelijk komen door. En van soggus vroeg tot saves laat, we hoeven ons niet te vervelen.

23 apr

08:00 Philips Q1-cijfers

08:00 Binck Q1-cijfers

08:00 Basic-Fit Q1-cijfers

08:00 UBS Q1-cijfers

08:00 Tele 2 Q1-cijfers

08:00 Michelin Q1-cijfers

09:00 Heineken notering €0,93 ex-dividend

09:00 Wolters Kluwer notering €0,65 ex-dividend

09:00 Vastned notering €1,41 ex-dividend

09:00 Frankrijk flash manufacturing PMI apr

09:00 Frankrijk flash services PMI apr 57,0

09:30 Duitsland flash manufacturing PMI apr 57,6

09:30 Duitsland flash services PMI apr 53,8

11:00 EU flash manufacturing PMI apr 56,1

11:00 EU flash services PMI apr 54,6

14:00 ING AVA

15:00 Binck AVA

15:45 VS flash manufacturing PMI apr 55,0

15:45 VS flash services PMI apr 54,0

16:00 VS verkopen bestaande woningen mrt 5,55M

18:00 Unibail-Rodamco omzetcijfers Q1

22:00 Alphabet Q1-cijfers



24 apr

08:00 Randstad Q1-cijfers

08:00 AkzoNobel Q1-cijfers

08:00 Flow Traders Q1-cijfers

08:00 SAP Q1-cijfers

08:00 Saipem Q1-cijfers

08:00 Banco Santander Q1-cijfers

08:00 Peugot Q1-cijfers

09:00 Wereldhave notering €0,77 ex-dividend

09:00 Neways notering €0,35 ex-dividend

09:00 Groothandelsgebouwen notering €1,75 ex-dividend

09:00 NSI notering €1,12 ex-dividend

10:00 Duitsland Ifo Geschäftsklima apr 103,0

14:00 Caterpillar Q1-cijfers

14:00 Verizon Q1-cijfers

14:00 Travelers Q1-cijfers

14:00 Lockheed Martin Q1-cijfers

14:00 Coca-Cola Q1-cijfers

14:00 United Technologies Q1-cijfers

14:00 3M Q1-cijfers

14:00 Harley-Davidson Q1-cijfers

14:00 Arcadis AVA

14:00 Galapagos AVA

15:00 VS S&P Case Shiller huizenprijzenindex feb 6,2%

15:00 Binck AVA

16:00 VS consumentenvertrouwen apr 125,0

16:00 VS verkopen nieuwe woningen mrt 629K

18:00 Batenburg Q1-cijfers

22:00 Texas Instruments Q1-cijfers



25 apr

08:00 Van Lanschot Kempen Q1-cijfers

08:00 KAS Bank Q1-cijfers

08:00 ICT Group Q1-cijfers

08:00 Credit Suisse Q1-cijfers

08:00 UCB Q1-cijfers

08:00 Deutsche Boerse Q1-cijfers

08:00 Statoil Q1-cijfers

08:00 GlaxoSmithKline Q1-cijfers

09:00 ING notering €0,43 ex-dividend

00:00 WDP AVA

00:00 Van Lanschot AVA

10:30 Batenburg AVA

11:30 KAS Bank AVA

14:00 Twitter Q1-cijfers

14:00 Boeing Q1-cijfers

14:00 Ford Q1-cijfers

14:00 Comcast Q1-cijfers

14:00 ASML AVA

14:30 Accell AVA

16:30 VS weekrapport olievoorraden

22:00 Qualcomm Q1-cijfers

22:00 Galapagos Q1-cijfers

22:00 Core Labs Q1-cijfers

22:00 Facebook Q1-cijfers

22:00 Baidu Q1-cijfers

22:00 eBay Q1-cijfers

22:00 Visa Q1-cijfers



26 apr

08:00 Royal Dutch Shell Q1-cijfers

08:00 GrandVision Q1-cijfers

08:00 Corbion Q1-cijfers

08:00 Fugro Q1-cijfers

08:00 Intertrust Q1-cijfers

08:00 KPN Q1-cijfers

08:00 Philips Lighting Q1-cijfers

08:00 Besi Q1-cijfers

08:00 DPA Q1-cijfers

08:00 Nokia Q1-cijfers

08:00 Roche Q1-cijfers

08:00 Telenet Q1-cijfers

08:00 Lufthansa Q1-cijfers

08:00 Barclays Q1-cijfers

08:00 Total Q1-cijfers

08:00 Orange Q1-cijfers

08:00 Telefónica Q1-cijfers

08:00 Deutsche Bank Q1-cijfers

08:00 Volkswagen Q1-cijfers

08:00 Saint Gobain Q1-cijfers

08:00 Delivery Hero Q1-cijfers

08:00 Fiat Chrysler Q1-cijfers

08:00 Duitsland GfK consumentenvertrouwen mei 10,8

09:00 Binck notering €0,23 ex-dividend

09:00 Arcadis notering €0,47 ex-dividend

09:00 RELX notering €0,32 ex-dividend

09:00 Core Labs notering $0,55 ex-dividend

09:00 Spanje werkloosheid Q1 16,15%

11:00 Italië inflatie CPI apr 0,1% MoM

13:45 ECB rentebesluit

14:00 Pepsico Q1-cijfers

14:00 Abbvie Q1-cijfers

14:00 AIG Q1-cijfers

14:00 Time Warner Q1-cijfers

14:00 General Motors Q1-cijfers

14:30 ECB persconferentie met Mario Draghi

14:30 VS jobless claims

14:30 VS orders duurzame goederen mrt 1,1% MoM

14:30 VS groothandelsvoorraden

22:00 Amazon Q1-cijfers

22:00 Microsoft Q1-cijfers

22:00 Intel Q1-cijfers

22:00 Starbucks Q1-cijfers

22:00 Paypal Q1-cijfers

22:00 Mattel Q1-cijfers



27 apr

00:00 Japan industriële productie mrt 0,5% MoM

05:00 BoJ rentebesluit

08:00 WDP Q1-cijfers

08:00 Gemalto Q1-cijfers

08:00 Alumexx Q1-cijfers

08:00 Airbus Q1-cijfers

08:00 Sanofi Q1-cijfers

08:00 Renault Q1-cijfers

08:00 Daimler Q1-cijfers

08:00 Eni Q1-cijfers

08:00 Bankia Q1-cijfers

08:00 BBVA Q1-cijfers

08:00 RBS Q1-cijfers

08:45 Frankrijk inflatie CPI mrt

09:00 ASML notering €1,40 ex-dividend

09:00 Batenburg notering €1,20 ex-dividend

09:00 KAS Bank notering €0,31 ex-dividend

09:00 Accell notering €0,50 ex-dividend

09:00 Van Lanschot Kempen notering ex-dividend

09:00 ForFarmers notering ex-dividend

09:00 Spanje BBP Q1 0,7% QoQ

10:00 Duitsland werkloosheid apr -15K en 5,3%

10:30 VK BBP Q1 0,3% QoQ

11:00 EU consumentenvertrouwen apr -0,1

14:00 Chevron Q1-cijfers

14:00 ExxonMobil Q1-cijfers

14:00 Colgate-Palmolive Q1-cijfers

14:30 VS BBP Q1 2,0% QoQ

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan apr 98,0

Aan jou de eer voor nog een vooruitblik op deze week, Corné:

Video weekbericht:

Enorm verschil tussen groei en waarde aandelen. Back to 2000.

Onroerend goed aandelen en de rente.

Valutaspeculanten en de dollar.

Werkt het 200 daags gemiddelde eigenlijk wel?

En natuurlijk de weekagenda.https://t.co/xfARgKCndn — Corne van Zeijl (@beursanalist) 21 april 2018

Kiek op de Grafiek

Aan de AEX is goed te zien dat risico doorgaans sneller wordt ingeprijsd dan kansen. De index staat precies halfweg de dip van februari. Het korte opgaande trendje lijkt me nog wel intact, maar eerst een nieuwe top boven 572,81 zien en dan pas geloven. Aan de onderkant staat voorlopig 515,96.

Van mij krijgt u altijd het prijskaartje mee: tegen 15,5 keer de huidige winst en 3,5% dividendrendement is het hele soepie van u.

Door al die dividenden ziet de AEX herbeleggingsindex (de Nederlandse DAX) er altijd net even scherper uit dan de prijsindex. Niettemin maakt de AEX Total Return nog geen aanstalten een nieuwe top te zetten?

Niks te beleven hier mensen bij de AEX VIX Index, ofwel volatiliteit. Gewoon doorlopen. Natuurlijk knoepert die door het dak als de markt gaat gillen. Of volledig stil valt als de markt weer gezapig gaat stijgen. Ga dat echter maar eens timen en vooral betalen bij deze peperdure trade.

Het Europese beeld is minder dan het Amsterdamse. De Dow Jones Euro Stoxx 600 heeft in tegenstelling tot de AEX nog geen nieuw topje neergezet.

De magie en de ongrijpbaarheid van de beurzen leest u aan de S&P 500 af: de bedrijfswinsten ontploffen (vooral door die nieuwe taxes), maar de koersen... zijwaartsen. Als ervaren beursrot zegt u dat dit niet zo onlogisch is, want de beurs was er al op vooruitgelopen en had het al ingeprijsd. Waarvan akte.

De MSCI World Index (zo'n 60% Amerikaanse aandelen) in euro's ziet er nog het slechtste uit. Geen nieuwe top en als die er niet komt, tekent zich een neergaande trend af.

Gelet op onze rente mogen we echter een opgang van aandelen verwachten? Het zogenaamde slimme geld (obligaties) koos deze week even eieren voor haar geld en dan is nu het antwoord aan het domme geld (aandelen)? Rentes gaan aandelen vaker voor, maar dit is zo als alles op de beurs geen wetmatigheid.

Nu is onze rente niet toonaangevend, maar dat is de Duitse tienjaars wel en die laat hetzelfde beeld.

Wat dacht u van de Amerikaanse rente? Nieuwe top en wat intussen die magische 3% is, is nu wel heel dichtbij. Dichtbij is echter nog niet helemaal. Weet u nog, begin vorig jaar kreeg de Dow Jones ook een maand lang dat laatste indexpunt tot 20.000 niet op het bord. Nog een keertje eerst zien, dan geloven.

TUK/DUT is een betere naam dan EUR/USD? Op dagbasis krabben we ons vaak op het hoofd wat die dollar of euro nou weer aan het doen is, maar per saldo gebeurt er helemaal niks.

Intussen staat olie (hier West-Texas Light Intermediate, WTI) in haar eigen grafiek te lachen van plezier. Zusje Brent staat zelfs op $74. Wat het om gaat is wanneer de industrie weer omschakelt van desinvesteren naar investeren. Misschien deze week meer nieuws bij de cijfers van alle olie-majors.

Vier jaar geleden vroeg ik me af in deze rubriek of ik olie nog wel moest geven. Gebeurde niks en niemand keek er naar. En toen gebeurde het dus. Ik heb dat gevoel nu bij goud: ook hier gebeurt niks en wie kijkt er nog naar? Ik blijf de grafiek daarom maar gewoon geven, ondanks dat de koers luidruchtig staat te snurken.

Moet u trouwens eens op letten. Zo gaat dat bij alle commodities en eigenlijk alle assets die niet yielden en waar u het van pure prijsactie moet hebben: boom, bust en dan tijden niks, of andersom.

Dit digitale muntje kan er ook wat van. Het moet gezegd, het spul verzet zich dapper en kranig tegen wat iedereen onvermijdelijk achtte: totale implosie. Vraag uw technisch analist of bitcoin uit de neergaande trend aan het breken is. Nee, niet ik. Zoals u weet mag ik van mijn moeder geen lijnen meer in grafieken tekenen.

Zouden trouwen meer moeders moeten doen! Denk maar aan al die gasten die met een banaan en niet met een liniaal lijntjes tekenen, maar dit even terzijde :-)

Geniet van deze prachtige zondag, ik graaf mij in voor de laatste grote voorjaarsklassieker dit jaar, La Doyenne, ofwel Liège-Bastogne-Liège. Tot morgen tot voorbeurs. Succes deze week. Mede namens mijn collega's beloof ik dat wij alles uit de kast halen de cijfertsunami zo goed mogelijk te coveren.