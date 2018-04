Slot: +0,43%

Als u deze week al een drukke weet vond, dan moet u voor de grap even naar onze agenda kijken op IEX ONE. Er waren deze week al veel cijferende fondsen. Meest opvallende was ASML, tegenvallend kwartaal en een iets tegenvallende outlook. Paar plusjes, paar minnetjes, maar bij ASML willen beleggers alleen maar plusjes.

Unilever kwam ook door met cijfers en zakte daarop weg. Beleggers laten zich niet zoet houden met meer dividend en buybacks.

Ironisch genoeg krijgt #Unilever lesje duurzaam ondernemen van eigen aandeelhouders, beurs en markt. Pardon? Lees mn stuk maar https://t.co/skO1S821J6 #AEX @IEXnl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 19 april 2018

Bij TomTom is er werkelijk waar geen peil op te trekken:

#TomTom loopt overigens ook weer stevig op +5% al. Gaat de high na de Q1-cijfers vandaag nog worden uitgenomen? pic.twitter.com/gVnvpyvAO4 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 19 april 2018

AEX deze week: +0,43%

AEX deze maand: +3,94%

AEX dit jaar: +1,07%

AEX herbeleggingsindex dit jaar: +1,78%

AMX dit jaar: -5,12%

AScX dit jaar: -0,51%

Over naar de brede markt, wat hebben we ervan gebakken deze week:

En hier het bekende vrijdagse rondje langs de Nederlandse aandelen. Eerst de AEX:

Altice loopt hard op na een overnamegerucht over de Franse activiteiten door Bouyguess.

ArcelorMittal gaat eigenlijk altijd hard. Deze week omhoog.

Vopak hoger na Q1-cijfers.

ASML lager na de Q1-cijfers. Uiteraard zit ik long en mijn boosters zijn op 25 cent na vandaag niet uitgestopt. Geluk bij een ongeluk zeg maar...

Galapagos flink omlaag deze week. Geen nieuws wat de daling zou kunnen verklaren. Op het forum gaan wilde verhalen rond over AQR. AQR is grootaandeelhouder in Gilead en heeft een shortpositie heeft in Galapagos. Het forum ziet hier een verband, maar neemt u vooral even een kijkje daar en oordeelt u zelf.

Unilever lager na de Q1-cijfers.

KPN ligt slecht en de staat wil het bedrijf tegen buitenlandse overnames beschermen.

Dan door met de AMX:

Aperam zet een mooie V neer in de grafiek en gaat op hetzelfde tempo omhoog als het omlaag ging.

Geen nieuws, maar AMG trapt het gaspedaal nog een keer diep in.

Wereldhave liep harder op voor de cijfers dan het beweegt op de cijfers...

SBM Offshore en Fugro... Ja, olie dus...

ASMI hard onderuit na de Q1-cijfers.

Besi zakt na slechte cijfers van TSMC. Daardoor alle chipper omlaag.

Heel opvallende handel deze week bij Refresco, maar dat aandeel wordt van de beurs gekocht dus daar heeft eigenlijk niemand meer wat te zoeken.

Air France-KLM kwam vandaag door met het bericht dat de stakingen al 220 miljoen hebben gekost.



Tot slot nog de AScX:

Accell hoger na een koopadvies van Geert Schaaij zijn Beursgenoten.

Avantium komt ook weer tot leven.

Binck doet het goed zonder nieuws en komt volgende week door met cijfers.

Wessanen lager door Q1-cijfers.

Sif lager ondanks dat het vandaag een opdracht had te melden. Eerder deze week een advies van Kempen die de koers lager zette.

Geven we u als extraatje nog de uitslagen van de Eurostoxx 50 en de Dow Jones Industrial Average mee.



Zondag schrijft collega Arend Jan Kamp een vooruitblik op de volgende beursweek.