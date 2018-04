Fondsenrondje: Venijn

Bescheiden min op het bord en met een optie-expiratie vanmiddag zien we misschien nog wel wat beweging. Bedankt, vooral zwaargewichten ASML en Unies trekken de AEX in het rood. Marktbreed is er niet zo heel veel te doen, maar genoeg aandelen die wapperen. Zometeen meer.

Net als gisteren pendelen de Europese futures een beetje boven of onder het nulpunt.

De Amerikaanse futures staan wel een paar tienden in het rood.

Toch daalt de volatiliteit een paar procent.

De dollar trekt ietsje aan.

Na een heuse renterally gisteren is het aan dat front nu rustig.

Olie doet niks en goud en bitcoin een beetje.

Gauw naar het Damrak:

Tegenvallende cijfers ASMI en dan ook nog een de pech dat chippers nou net even heel slecht liggen. En dus stond er zelfs -10%, zo gaat dat dan bij zulke aandelen.

Als een aandeel zo duur is als Wessanen, dan moeten cijfers helemaal spic en span zijn. Dat zijn de Q1's niet, maar die dikke min is al weer weggepoetst.

De Q1's van Wereldhave worden voldoende bevonden, maar de echte koerskou is nog steeds niet overtuigend uit de lucht.

Ga ik door met de verzamelde adviezen met een heuse Reuters headline. Ondanks Kepler gaat Arcadis vol in de rebound.

ASML: naar €195 van €180 - Barclays

Unilever: naar 4480P van 4490P - Barclays

Unilever: naar €54 van €55 - Berenberg

Air France-KLM: naar €12,50 van €17 - UBS

ASMI: naar €67 van €70 - Natixis

Arcadis: naar €21 van €22 - Kepler Cheuvreux

SHELL: EXANE BNP PARIBAS NAMES STOCK AS TOP SUPERMAJOR PICK - Reuters News

Verder nog iets? Natuurlijk:

ASML en Besi en dan met ASMI als uitsmijter: de chippies hebben betere dagen gekend op het Damrak. Dit is het verhaal, alle vingers wijzen naar TSMC:

Ouch! Chipmakers' rout widens after TSMC ignites smartphone fears. Semiconductor Index Sox plunges by >4%. https://t.co/SWeA7k21mG pic.twitter.com/tZdQ80yGBH — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 20 april 2018

Schrik niet, Aalberts, KPN, Vopak en BAM zijn ex-dividend, maar her en der loopt dat er al aardig uit.

Zo, Reckitt Benkiser krijgt -6,5% klop op Q1-cijfers en zo bezien komt Unilever nog goed weg.

Sif krijgt een opdracht.

De fantasie in Accell houdt aan.

Lokaal krijgt Neways ruim 3% klop op haar Q1's.

