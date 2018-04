April doet wat ik wil, lees ik op Twitter. Mooi gevonden. Goedemorgen, kopje goede nachtrustthee al iemand? Fors minder winst Wessanen, het duurste aandeel van het Damrak, maar dat komt door marketing zegt het bedrijf. Het herhaalt wel de outlook. Hier leest u ANP.

Ah, vandaar. Op Twitter komen de nutteloze lalala-uitgaven u al tegemoet :-)

Vandaag gestart bij mijn nieuwe nieuwe werkgever #Wessanen (o.a. van de #Zonnatura). Zij doen het net even anders en verwennen je met een boeket bloemen als je begint. Dank @wessanen_250 pic.twitter.com/vPGpsQxKht — Susan Mitchell (@Sus_Mitchell) 16 april 2018

Het is zeker weer voor een Wereldhavedag. Wordt het 'm dat ook na alle narigheid? Spannend. Voor vastgoedfondsbegrippen dan. Wereldhave blijft wel bij de verwachtingen 2018. Hier roert ANP zich.

Nou ja zeg, één dag in de zon en meteen kleuren alle koersen als verbrande kreeften. Het is gelukkig allemaal niet dramatisch, maar het oog wil ook wat op de vroege ochtend. Enfin, we hebben cijfers, ex-dividenden en een optie-expiratie, ofwel alles is nog en weer mogelijk.

ASMI heeft in het eerste kwartaal minder omzet behaald. Wel liep het orderboek van de toeleverancier aan de chipindustrie verder vol. De nettowinst nam echter flink af, zo bleek nabeurs uit een tussentijds handelsbericht.

Het eerste kwartaal is voor Brill volgens verwachting verlopen. Het is nog te vroeg in het jaar om concrete prognoses te geven voor heel 2018, stelt het bedrijf.

Galapagos heeft bijna 1,6 miljoen warrants gecreëerd onder nieuwe warrantplannen ten gunste van werknemers, toekomstige werknemers, bestuurders en een consulent van de vennootschap en haar dochtervennootschappen.

Onze Beleggersdesk krijgt het niet zo warm van ASMI, maar u hoeft nou ook weer niet te gaan bijvoederen daar in die Flevopolder.

Deze past hier mooi bij. Beetje gemist gisteren, vandaar die sell-off na opening Wall Street van vooral ASML (dat zit zelfs in de SOX), Besi en in iets minder mate ASMI:

Ouch! Chipmakers' rout widens after TSMC ignites smartphone fears. Semiconductor Index Sox plunges by >4%. https://t.co/SWeA7k21mG pic.twitter.com/tZdQ80yGBH — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 20 april 2018

De shorts zijn nog niet bijgewerkt, u moet het met dit analistenadvies doen:

ASML: naar €195 van €180 - Barclays

Unilever: naar 4480P van 4490P - Barclays

Unilever: naar €54 van €55 - Berenberg

De agenda bestaat uit veel ex-dividenden, jaarvergaderingen en er zijn nog een paar mooie Amerikanen mert Q1's. We sluiten af met de optie-expiratie,

08:00 Neways Q1-cijfers

08:00 Wessanen Q1-cijfers

08:00 Wereldhave Q1-cijfers

08:00 Duitsland inflatie PPI mrt 0,1% MoM

09:00 KPN notering €0,073 ex-dividend

09:00 Vopak notering €1,05 ex-dividend

09:00 Aalberts notering €0,65 ex-dividend

09:00 BAM notering €0,10 ex-dividend

11:00 Wereldhave AVA

13:30 Groothandelsgebouwen AVA

14:00 NSI AVA

14:00 Neways AVA

14:00 General Elecric Q1-cijfers

14:00 Honeywell Q1-cijfers

14:00 ManPower Q1-cijfers

14:00 Procter & Gamble Q1-cijfers

14:00 Schlumberger Q1-cijfers

16:00 EU consumentenvertrouwen apr -0,3

16:00 optie-expiratie

Consumenten hebben in februari bijna 3 procent meer besteed dan jaar eerder. Deels doordat het kouder was dan vorig jaarhttps://t.co/kP54rSDRHk pic.twitter.com/g9IxrLmuEg — CBS (@statistiekcbs) 20 april 2018

Toch, ik legde gisteren de twee weer eens naast elkaar:

Inderdaad @arendjankamp, Heineken Holding aandelen zijn historisch duur. Discount slechts 3,7%. pic.twitter.com/6Nh5KYoYoP — Corne van Zeijl (@beursanalist) 20 april 2018

P&G's vitamin boost could signal more to come https://t.co/52Kt9PnS7U — Reuters Top News (@Reuters) 20 april 2018

Oil close to late-2014 highs on supply cuts, strong demand https://t.co/5qAuYL3DKv pic.twitter.com/JkOHLsvKFw — Reuters Top News (@Reuters) 20 april 2018

Wells Fargo nears $1 billion settlement for loan abuses: source https://t.co/0oblrRVzTw pic.twitter.com/XSqmLQJ5kD — Reuters Top News (@Reuters) 20 april 2018

European #inflation expectations measured by 5y5y swaps, haven't yet mirrored the recent sharp increases in #oil prices, a lag that's unusual based on previous moves, BBG says. It’s possible the jump in crude, predicated on pol risk, is seen as only temporary, LBBW said. pic.twitter.com/H6OtDbTJti — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 20 april 2018

Why Trump is targeting China's big economic plan https://t.co/27UBUKJFCC pic.twitter.com/JvucdQghfC — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) 20 april 2018

With the world's biggest FX trade shackled, investors are getting creative https://t.co/ALawiAPOlU pic.twitter.com/s8XqKgLdhI — Bloomberg (@business) 20 april 2018

Philip Morris's next challenge is getting Grandpa stoked to vape https://t.co/U2ALJlKaOc pic.twitter.com/01bQ6tcYTk — Bloomberg (@business) 20 april 2018

A startup that uses artificial intelligence to discover new drugs receives $115 million to hire more people https://t.co/RKtNsUMY2S pic.twitter.com/8qwDuXg0DI — Bloomberg (@business) 20 april 2018

