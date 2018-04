TA: Olie naar 100 dollar, inflatie

Van alle componenten in de business cycle is die van de inflatie de minst duidelijke. Als technische analist kan ik geen fundamentele parameters beoordelen, maar technisch valt er wel wat te zien

Een stijgende olieprijs, goud dat op het punt staat uit te breken en individuele industriële metalen in een uptrend... Dit zijn allemaal signalen van een aantrekkende inflatie.

Ik loop enkele grondstoffen langs, maar begin met het verbeterde lange termijn plaatje van de AEX.

Opwaarts potentieel AEX

De AEX-index maakt al ruim een jaar bokkensprongen, overwegend boven de steun van 506,05 punten (gevormd op 20 juli 2015).

Per saldo laat de AEX een zijwaartse trend zien. Maar de Nederlandse beurs is technisch verbeterd, nu de correctieve fase (blauwe stippellijn) naar boven is gebroken.

Ons eerste koersdoel bevindt zich nu rond 572,81 punten (gevormd op 26 januari). Voor een volgende verbetering is een doorbraak boven die horde (572,81) noodzakelijk. Er zal dan meer opwaarts potentieel vrijkomen richting 600-610 punten.

Grondstoffenmarkten positiever

Het technische plaatje van de grondstoffenmarkt begint wat positiever te ogen. De UBS Commodity-index, die het koersverloop van de belangrijkste grondstoffen weergeeft, lijkt opwaarts te draaien.

De hogere koersbodems die op de grafiek zichtbaar zijn, geven aan dat bij correcties op een hoger niveau wordt ingestapt.

Met een doorbraak en slotstand boven 25,55 (de top van 9 oktober 2015) wordt het zijwaarts gerichte koersverloop aan de bovenkant verlaten en kan de Commodity Index verder omhoog.

Steun hanteren we op 22,43 (gevormd op 9 mei 2016). Na een uitbraak boven weerstand van 25,55 wordt 30,98 het eerstvolgende opwaartse koersdoel.

Ruwe olie breekt door

Een belangrijke component in de inflatieverwachtingen is de koersontwikkeling van ruwe olie. In de recente terugval heeft de prijs van Brent-olie een hogere bodem achtergelaten, binnen de stijgende trend.

Bovendien is de olieprijs onlangs door de toppen van januari en maart rond 71,25 dollar gebroken, waarmee de uptrend is gevalideerd.

Het positieve technische beeld wordt bevestigd omdat de koers boven de voorgaande top weet te blijven.

Er ligt steun op 58,37 dollar (gevormd op 6 januari 2017). Weerstand ligt rond 119,17 (de top van 8 februari 2013). Na een doorbraak onder de steun van 58,37 dollar wordt 41,51 het volgende neerwaartse koersdoel.





Goud test weerstand

Ook goud is een inflatie-indicator. Het edelmetaal verbetert, maar beweegt nog wel onder de weerstand van 1.390 dollar (de top van 21 maart 2014).

Op de grafiek is deze zware horde afgebakend als lijn B-B'. De recente serie hogere koersbodems geeft al aan dat beleggers op hogere niveaus (bij-)kopen. De dalende trend vanaf het alltime high uit 2011 is reeds verlaten.

Het technische beeld klaart verder op indien de weerstand van 1.390 dollar op basis van de slotkoers opwaarts wordt gebroken. Steun voor goud ligt rond 1.236,56 dollar (de bodem van 15 december 2017).





Aluminium omhoog

Het industriële metaal aluminium heeft na een consolidatie de uptrend weten te hervatten.

Nadat de laatste top is gebroken, is er ruimte vrijgekomen voor verdere koersstijging richting de weerstand van 2.797,00 dollar (gevormd op 6 mei 2011).

We blijven positief zolang de steun van 1.988,00 dollar (gevormd op 6 april) weet stand te houden.







Samenvattend stel ik vast de op de Nederlandse aandelenmarkt de kou uit de lucht is. Verder lijken grondstoffen na jarenlang getalm opwaarts te draaien, wat aangeeft dat inflatie aantrekt.

Dit zou wel eens het laatste schakeltje kunnen zijn voor de Businesscycle.