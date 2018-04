"Aandeelhoudersrevolte Unilever"

Dit is niet mis wat Bloomberg kopt, want het persbureau is doorgaans wars van sensatie en scoringsdrang:

Unilever’s got the ingredients for a shareholder revolt https://t.co/Vmnjz9grOG pic.twitter.com/dgkPue0zJo — Bloomberg Gadfly (@gadfly) 19 april 2018

Verplicht leesvoer voor Unilever-aandeelhouders en geïnteresseerden. Hier de conclusies uit het stuk:

If unease over the pricing environment gets layered on top of these shareholders' concerns -- alongside disquiet over CEO Paul Polman's pay -- then Unilever could find itself with a broader rebellion on its hands.



The buyback offers a mechanism for those unhappy shareholders to sell. But this might not go far enough to appease affected investors.



In fact, Unilever seems remarkably relaxed about the whole issue. But these things can snowball. It would be wise to tackle this row now, before it gains any more traction.

Zelf had ik vanochtend bij de Q1-update op wat meer omzetgroei gehoopt dan het bedrijf meldde. Hopen is eens te meer weer eens geen goed uitgangspunt, maar over die pricing power had ik heen gelezen in mijn gejuich over 8% meer dividend en ook nog eens een aandelen terugkoopprogramma.

En die pricing power knalt Bloomberg even hard in ieders gezicht met dit plaatje. Schrale troost is dat Nestlé, het grootste voedings- en persoonlijke verzorgingsproductenbedrijf ter wereld, kampt met hetzelfde probleem. Ook daar activistische aandeelhouders op de loer, waaronder Daniel Loeb.

De kopzorgen

Ik beperk me maar even tot Unilever en volgens mij zijn dit nu de voornaamste problemen en kopzorgen van het concern:

De omzet groeit niet hard genoeg

De marges nemen niet snel genoeg toe

Concurrentie is moordend en soms uit onverwachte hoek. Neem Halo Top dat in geen tijd de Amerikaanse luxe ijsmerk veroverde en Unilevers Ben & Jerry's en Nestlé's Häagen-Dazs het nakijken gaf

Mogelijke overnames zijn peperduur, hoewel P&G vandaag een onderdeel van het Duitse Merck overneemt tegen 19 keer ebitda. Dat valt nog mee...?

Unilever is weliswaar leuke, maar ook dure kralen aan het rijgen, maar dat zet geen zoden aan de dijk op de hele omzet

Eigenlijk zijn deze problemen nog dezelfde als toen Kraft Heinz begin vorig jaar ineens aan de receptie stond met een briefje met een bedrag. Sindsdien zijn er vijf dingen gebeurd, die met een mooi woord een strategiewijziging heten:

Kraft Heinz is vakkundig Rotterdam uit gejaagd, het mag gezegd. Zijn ook niet meer terug geweest

Unilever verhoogt versneld haar dividend

Het bedrijf koopt eigen aandelen indelen

Unilever heeft haar margarines intussen gedesinvesteerd. Niettemin roezemoest het in de aandeelhouderswandelgangen dat het concern moet focussen op verzorgingsproducten en niet op voeding, omdat de marges daar hoger zijn

Het concern kiest voor Rotterdam als haar hoofdvestiging en niet langer 010 én Londen

En dat is niet genoeg en dat laat de grafiek van Unilever goed zien. U ziet dat er na tegenvallende cijfers vorig jaar september de klad in de koers zit. Het fonds dipte liefst 20%. Zelfs toen de AEX in februari zelf dipte, bleek Unilever niet die veilige haven van weleer en daalde één op één met de index mee.

En vandaag is het weer niet goed op die Q1's en die aandeelhoudersverwennerij. Het fonds daalt toch weer 2% minder dan het Damrak nu. En dan is het simpel, de beurs vindt gewoon dat Unilever meer moet doen, harder moet groeien, hogere marges en meer winst moet maken. Hoe, dat mag ze zelf uitzoeken.

Vergelijkt u de marges met de concurrentie. Unilever scoort dan gelukkig niet als laatste, maar groeit het langzaamste:

Echte duurzaamheid

Noem het een lange termijnvisie van de markt dat ze wil dat Unilever structureel verbetert. Juicht het gansche land al op Twitter hoe duurzaam die aandeelhouders wel niet denken, in plaats van dat ze nu even tevreden in een hoekje gaan zitten met hun dividendcoupons en op te kopen aandelen?

Ik maak die opmerking natuurlijk niet voor niets. Zowel de onderneming als Polman zelf krijgen kritiek dat ze wel erg veel, nadrukkelijk en vooral vrijblijvend de popie jopie wereldverbeteraars uithangen. Terwijl ze dik betaald worden om voor aandeelhouderswaarde nu en in de toekomst te zorgen.

Scroll maar eens door de Unies timeline en oordeel zelf:

Misschien is dit alles bij elkaar opgeteld ook wel wat Bloomberg bedoelt met wat op een mogelijke aandeelhoudersrevolte kan uitdraaien. Zo ver wil ik niet gaan, ik wacht daarvoor al dan niet AFM-meldingen van activistische aandeelhouders wel af. Dat Unies werk aan de winkel heeft is duidelijk.

Wacht even, zondag gaf je nog zo'n mooie grafiek van Unilever Arend Jan, denkt u nu. Klopt, op het eerste gezicht is er niks mis met Unilever. U kan deze grafiek zelfs tot 1930 terug laten lopen, wordt er niet anders van. Unilever is inderdaad een prachtig bedrijf dat uw geld mooi regelmatig laat groeien.

Het is alleen net niet goed genoeg en het moet en zal beter, vindt de markt. Dat is precies wat het bedrijf parten speelt. En de markt heeft niet altijd gelijk, maar krijgt het wel altijd, voeg ik er nog aan toe.