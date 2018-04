First things first:

Hoe groot was de productie asperges in 2017? En hoeveel meer was dat dan een jaar eerder?https://t.co/nHIzhZVfOP pic.twitter.com/O7swwsE8mO — CBS (@statistiekcbs) 19 april 2018

Even een off-topic start hoor, het is toch mooi weer en er gebeurt niet veel op de beurs. Ik heb hier zo'n lol om. Als dit nou een in the heat of the moment draadje op het TomTom forum ofzo was OK, maar het is toch echt het FD. Onrust op de financiële markten in Q1 (dippie in jargon), het is me ook wat wat.

LOL, onze pensioenfondsen geven markt en Trump schuld v hun verslechterde positie https://t.co/d68dXd2ixG #FD — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 19 april 2018

Dan nog een typische tropisch weer winstwaarschuwing. Dat is dan wel weer chique. Hopelijk gaat het met Hunkemöller beter, want ik denk dat ik namens ons allemaal spreek als we die graag aan Beursplein 5 verwelkomen.

Van de Velde: ook in 2018 geen groei en zware druk op de winstmarge. Wordt moeilijke dag voor aandeel dat sinds eind 2016 al 45% verloor. Via @marktenlive @tijd: https://t.co/SQ1aTE5I2u — Kurt Vansteeland (@KurtVansteeland) 19 april 2018

OK, de brede blik op de wijde beurzen en markten:

Nietszeggende plussen en minnen in Europa, typische koersen voor dit weer ga ik bijna zeggen.

De Amerikaanse futures staan op nul.

De volatiliteit doet niks.

De dollar beweegt er saldo vlak.

De rentes bewegen nog het hardste, ofwel risk-on? Plus twee à vier basispunten.

Olie pakt ook de opgaande trend weer op.

Goud en bitcoin ogen ook terraserig.

Beursplein 5

Over naar het Damrak, waar de Q1 updates van vandaag niet lekker vallen. Tekent zich na een paar cijfers al een trendje af? Goed is niet goed genoeg en beter moet nog beter, lijkt het motto dit rondje te worden.

Unilever verhoogt het dividend met 8%, maar ik vermoed dat wij rupsje-nooit-genoeg-beleggers en handelaren graag meer omzetgroei hadden gezien.

Arcadis scoort allemaal net van die vervelende onvoldoendes. In tegenstelling tot de meeste analisten ziet Martin wel lichtpuntjes.

Sligro loopt te hannessen met Retailsservice. Goed dat de Emté's zijn verkocht? Foodservice draait wel naar behoren.

NSI-beleggers vinden het logo zeker niet mooi, want zo veel cijfers zijn er niet: welgeteld drie.



Hier zijn de verzamelde adviezen van vandaag met de bekende ASML-bingo na cijfers. Zoek de impact:

ASML: naar €186 van €167 - CFRA Research

ASML: naar €190 van €175 - Berenberg

Air France-KLM: naar €9,50 van €10 - Barclays

Royal Dutch Shell: verhoging naar $84,10 - Jefferies

NSI: naar hold van buy - Kepler Cheuvreux

ASML: naar €200 van €180 - UBS

Valt er verder nog wat op? Niet veel.

Vooruit Randstad gaat aardig, maar eigenlijk beweegt er op Unies na geen enkel fonds echt opvallend.

PostNL is €0,17 ex-dividend, maar dat loopt er voor 1% alweer uit.

Fugro bovenaan en Arcadis onderaan, dan heb ik bijna geneigd te denken dat hele volksstammen beleggers aan het overlopen zijn. Onzin natuurlijk.

TomTom draait al tijden per saldo achtjes.

Binck loopt opvallend op, maar er is niks te zien. Fonds is aan een aardig ritje bezig.

Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.