Zijn alle cijfers er? Het valt op dat bij updates bedrijven veel minder stipt zijn dan bij jaar- en halfjaarresultaten. RELX gisteren zomaar om 12:30 uur. Koers reageert toch niet dacht RELX misschien en dat klopte inderdaad.

Unilever

Ah, iedereen is al door voorbeurs (nabeurs nog ASMI en Brill) en hier is Unilever, dat vooral aandeelhoudersverwenregelingen vermeldt. Hoppa, 8% meer dividend voor minder aandelen. ANP vermaakt u hier.



Arcadis

Arcadis heeft last van valuta-effecten, maar belooft dit jaar omzetverhoging en margeverbetering. Ik zie niet zo gauw iets over afgerond al die openstaande facturen, waarover vorige maand zoveel reuring ontstond (-13,4% toen). Hier leest u ANP.



NSI

NSI heeft een Q1 logo. Moet wel, want de update is nogal kort. Hier vindt u ANP.

Sligro

Sligro doet het dan weer zonder logo. ANP duidt verder.



Markt

American Express deed nabeurs New York +4% op haar Q1-cijfers en outlook. Olie doet wel aardig en Hongkong ligt goed, verder gebeurt er niet zoveel. Wel weer groene futures.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws:

PostNL wil dat de postmarkt wordt geconsolideerd. Het postbedrijf merkt dat er steeds minder brieven worden verstuurd en verwacht dat die krimp doorzet. Door de samenvoeging van spelers blijven postdiensten behouden, zegt topvrouw Herna Verhagen.

Maximo Ibarra heeft Eelco Blok afgelost als topman van KPN. Ibarra beloofde op de aandeelhoudersvergadering trouw te blijven aan de koers "Mijn taak met het bestuur en met iedereen bij het bedrijf is om de uitvoering te verbeteren en te versnellen."

Voor overnames van belangrijke bedrijven in de Nederlandse telecomsector moet in de toekomst toestemming worden verleend. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken), dat voor advies naar de Raad van State wordt gestuurd.

Facebook wil zijn eigen chips ontwikkelen. De computerchips kunnen mogelijk gebruikt worden in consumentenapparaten zoals virtualrealitybrillen, maar ook in servers in dataparken en computers voor kunstmatige intelligentie.

Zorgen over importtarieven en de gevolgen voor de wereldhandel werpen een donkere schaduw over de anderszins positieve verwachtingen voor de Amerikaanse economie. Dat concludeert de Federal Reserve in haar zogeheten Beige Book.

Er is meer Unilever nieuws?

P&G to buy German Merck's consumer health business for about $4.21 billion https://t.co/CEoCAJEV5O — Reuters Top News (@Reuters) 19 april 2018

Wacht even, deze geef ik u ook maar even mee:

Will Qualcomm's $44 billion purchase of NXP become a victim of the U.S.-China trade fight?https://t.co/LM7Rnypfaz — The Wall Street Journal (@WSJ) 19 april 2018

Analistenadvies:

ASML: naar €186 van €167 - CFRA Research

ASML: naar €190 van €175 - Berenberg

Air France-KLM: naar €9,50 van €10 - Barclays

Royal Dutch Shell: verhoging naar $84,10 - Jefferies

De AFM meldt deze shorts:



De agenda puilt uit met Q1-cijferaars en dat is het nog niet eens Superdonderdag. PostNL gaat ex-dividend en de Philly Fed is de enige macro die er toe doet.

08:00 Arcadis Q1-cijfers

08:00 Sligro Q1-cijfers

08:00 Unilever Q1-cijfers

08:00 NSI Q1-cijfers

08:00 BHP Billiton Q1-cijfers

08:00 Nestlé Q1-cijfers

08:00 Pernod Ricard Q1-cijfers

08:00 Novartis Q1-cijfers

09:00 PostNL notering €0,17 ex-dividend

11:00 Wolters Kluwer AVA

13:00 Vastned AVA

13:00 PPG Q1-cijfers

13:00 Blackstone Q1-cijfers

13:30 Heineken AVA

14:30 VS jobless claims 230K

14:30 VS Philadelphia Fed Index apr 20,0

16:00 VS leading indicators

18:00 ASMI Q1-cijfers

18:00 Brill Q1-cijfers

En dan nog even dit

Hoe laag, dit is nog minder dan in de VS:

In maart was 3,9 procent van de beroepsbevolking werkloos, een halvering ten opzichte van begin 2014. https://t.co/8WBw0hBdaP pic.twitter.com/AahlybhRhR — CBS (@statistiekcbs) 19 april 2018

Is het wel eens niet spannend op de oliemarkt?

Never mind OPEC - Brent oil market braces for Iran deadline https://t.co/SJDsPYLDGF pic.twitter.com/1U182ELiFb — Reuters Top News (@Reuters) 19 april 2018

Om een hoger bod op NXP te kunnen betalen?

Qualcomm begins layoffs as part of cost cuts https://t.co/HrhwzgCtSD pic.twitter.com/Dn6yM1l2wC — Reuters Top News (@Reuters) 19 april 2018

In eigen land investeren ze amper:

How Russian billionaires have brought their fortunes to the U.K. https://t.co/dr2Iyj4GDr pic.twitter.com/hSklx6520N — Bloomberg (@business) 19 april 2018

Sjongejonge, het niveau van de Nederlandse pensioenfondsen:

Dekkingsgraden PF dalen door Trump. Tjee. We gaan toch een langere periode tegemoet waarbij lagere rendementen worden behaald? https://t.co/kRth88pFAu — Edwin Visser (@Pensioenupdate) 19 april 2018

Zou het?

BMW and Tesla have the most to gain from striking out on their own in China https://t.co/7PbST3nXFd pic.twitter.com/TW9XccAxmE — Bloomberg (@business) 19 april 2018

Holger nog even:

The probability of 4 #Fed rate hikes this year has hit a new high, BBG says. The market-implied probability of 4 or more hikes is now about 1 in 3. Still, 3 increases is seen as more likely, but that right tail is getting fatter as stocks continue to rally. pic.twitter.com/49mqwKMnfx — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 19 april 2018

Is het ooit voorgekomen dat de wereld niet...? Nee.

Global debt hit a new high at $164tn, equivalent to 225% of global GDP. Compared with the previous peak in 2009, the world is now 12% of GDP deeper in debt. Only 3 countries (#China, #Japan, #US) account for more than half of global debt. pic.twitter.com/ewWF0avfzi — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 18 april 2018

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.