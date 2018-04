TA: Europa volgt AEX naar boven

De Nederlandse beurs zet de opmars door. Weinig staat een verdere stijging in de weg, nu de horde rond het koersgat (de gap rond het blauwe lijntje) van januari is gebroken.

Ook Europa verbetert. De Franse beurs heeft in navolging van de AEX een weerstand gebroken. De Duitse beurs zet haar eerste weerstand onder druk. Alleen België blijft wat achter.

Europese aandelen

Ik begin deze keer met de Eurostoxx50, dat het koersverloop van 50 belangrijkste Europese largecaps volgt.

Het Europese beursgemiddelde heeft zowel de dalende trend als een oude weerstand rond de topjes van februari en maart gebroken.

Hiermee is een duidelijke technische verbetering opgetreden. De Euro Stoxx 50 index kan nu oplopen richting de weerstand van 3.714,26 punten (gevormd op 20 juli 2015). Steun ligt rond 3.261,86 punten (gevormd op 26 maart).



Nederlandse beurs

Het technische plaatje van de Nederlandse beurs is opwaarts gedraaid nadat de AEX-index de voormalige weerstand van 540,65 punten heeft gebroken.

Nu de AEX bovendien de gap (op de grafiek binnen de blauwe cirkel) weet te sluiten, kan de aanval op de weerstand van 572,81 punten (gevormd op 23 januari) worden geopend. De steun ligt op 515,96 punten (gevormd op 9 februari).



Duitse beurs

De Duitse beurs test de weerstand van 12.601,46 punten. De DAX-index in Frankfurt verbetert, nu de dalende trend is verlaten. We verwachten thans een consolidatie.

Voor verdere verbetering is het wachten op een uitbraak boven de weerstand van 12.601,46 punten (de top van 26 februari).

De steun ligt rond 11.868,84 punten (gevormd op 1 september 2017). Na een uitbraak boven de weerstand van 12.601,46 punten wordt 13.596,89 het volgende opwaartse koersdoel.





Franse beurs

De Franse beurs brak door de weerstand van 5.363,52 punten. DeCAC40 index in Parijs heeft de neutrale range aan de bovenkant verlaten.

Opwaarts heeft de CAC40 index ruimte tot de weerstand van 5.567,03 punten (gevormd op 23 januari). De steun ligt op 4.995,07 punten (gevormd op 1 september 2017).





Belgische beurs

De beurs van Brussel komt op adem boven de steun van 3.782,82 punten. De Bel 20-index heeft binnen de dalende trend de steun van 3.782,82 punten (gevormd op 30 juni 2017) bereikt.

De dalende trend krijgt pas een nieuwe impuls indien deze laatste bodem neerwaarts wordt gebroken. In dat geval mogen we verdere koersdalingen niet meer uitsluiten.

Het plaatje verbetert pas indien de belgische beurs de horde rond 4.016,73 punten (gevormd op 27 februari) weet te breken.