Slotcall: Genoeg te doen

Vrouwen bloot, handel dood zeggen ze op Beursplein 5. Alhoewel er met de index niet al te veel is gebeurd, is dat op individueel niveau wel anders.

ASML, Vopak, RELX en Heineken kwamen door met Q1-cijfers. Verder vallen de olieprijzen op, want die breken uit en noteren op de hoogste stand sinds...

That happened today. Crude oil hit its highest price since late 2014. The Dow traded at about 17,000 back then.$CL_F https://t.co/fLS2TRGe1G pic.twitter.com/8s0UqY6SzL