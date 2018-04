Incassobureau Arcadis

Arcadis is deze maand al twee eurootjes aangedikt na de afstraffing in maart. Herstel en/of vooruitlopen op de KW1-cijfers van morgen, zeg het maar. Flashback: in maart gaf ABN Amro-analist Philip Ngotho, de no go area onder de analisten (sorry, grapje Philip), een downgrade af en de markt reageerde met -13,4%.

Bam, jaar herstel in één keer weg. Het concern heeft volgens Ngotho zijn financiële administratie nog altijd niet op orde: verliezen en rekeningen in Brazilië en overal slingeren onbetaalde rekeningen. Kortom, volop het soort risico's waar u als belegger geen zin in hebt. Graag alleen verliezen door eigen domheid.

Martin Crum van onze Beleggersdeks onderschrijft Ngotho, rekent zelf door en trok op 26 maart deze conclusie. Martin laat zelfs het e-woord vallen:

Een emissie om de balans te versterken leek niet nodig, maar nu duidelijk is geworden dat de financiële risico's en garantstellingen van het ingenieursbureau in Brazilië aanmerkelijk hoger liggen dan eerder gecommuniceerd, sluiten wij een emissie nu niet langer uit.

Hier hebt u alvast de schattingen voor omzet en winst morgen. Grote vraag en wellicht ook wat de koers morgen kan maken en breken, is of en wat Arcadis morgen over die administratieve perikelen gaat zeggen. Formeel is het een slechts een @1-update: het hoeft niet, maar het kan wel.

Zuinige grafiek en tabelletjes

Deze grafiek gaf ik u zondag al en maakt in één oogopslag duidelijk wat verder de problemen zijn bij Arcadis: het bedrijf staat al een jaar of vijf in feite stil. Omzet en winst zijn niet vooruit te branden.

De verwachte toekomstige winst per aandeel ziet er wel goed uit:

Dat geldt niet voor de omzet. Zo'n afzakkertje als in 2021 (!) ziet u echt zelden in analistenschattingen.

Bij Arcadis denk ik zelf aan de hight tech, prestigieuze opdrachten van het bedrijf zoals de fabuleuze Brug van Milau en de eervolle verkiezing om een waterlinie in New York te ontwerpen. Zulke opdrachten mis ik al een tijdje, net als bij bijvoorbeeld Boskalis. Aan de conjunctuur kan het niet liggen.

Hopelijk verliezen deze bedrijven hun mojo niet, maar dat is moeilijk in beleggingsparameters te vatten. En hebben die Fransen en Amerikanen eigenlijk wel betaald? Grapje natuurlijk, maar toch is het niet goed dat u hier bij Arcadis toch een beetje over na moet denken. Hopelijk morgen beter, succes.

Oh ja, Arcadis: mochten ze nou niet betalen... :-)