Koopje Korea?

Van ruim een maandje geleden: de Koreaanse Kospi is zo'n beetje de goedkoopste ontwikkelde markt en beurs.

Where is value? Don't overlook #Korea pic.twitter.com/Tmkw8bOnJn — Peter van der Welle (@pvanderwelle) 6 maart 2018

De Dutch Discount kent u, maar er is ook een Korean Discount. Hoe groot deze precies is, is alleen anybody's guess...

Weet het ook niet precies.. historisch zie je dat beleggers de neiging hebben het risico op catastrofes (i.e. bom op Seoel) te overschatten,..dus N-Korea gerelateerde discount waarschijnlijk.. maar twijfel over b.v. business model Samsung kan evengoed een rol spelen.. — Peter van der Welle (@pvanderwelle) 6 maart 2018

U hebt het verbazingwekkende nieuws gezien deze dagen: gaan Noord- en Zuid-Korea dan eindelijk een echt vredesverdrag sluiten? Formeel zijn de twee landen nog altijd in oorlog en nog steeds tot de tanden gewapend. In juli 1953 werd na drie jaar Koreaanse Oorlog slechts een wapenstilstand gesloten.

South Korea says discussing peace deal with North Korea ahead of summit https://t.co/N0SCFRiDxM — Reuters Top News (@Reuters) 18 april 2018

Beleggen is vooruikijken, denken ze bij de Japanse vermogensbeheerder Nomura?!

These are the stocks to buy if the two Koreas reunify, says Nomura https://t.co/yHdXpcxKqE pic.twitter.com/AKE4fbUN4e — Bloomberg (@business) 18 april 2018

Underperformer

Dit is misschien wel erg vroeg voorsorteren, maar Korea is zo wel een idee. Eerst maar de index op de watchlist zetten, of misschien al kopen? Als het tot een verdrag komt duurt dat waarschijnlijk jaren. Of de beurs daar op gaat wachten? Misschien komt er een relief rally, of loopt de Korea Discount eruit.

Er zijn gewoon trackers bij de bekende huizen op de Kospi 200 te verkrijgen, is weer eens wat anders dan een emerging market ETF. Let wel, dé Kospi bestaat uit álle 775 Koreaanse aandelen. Daarnaast zijn er nog de Kospi 100 en 50. Trackers zijn gebaseerd op de Kospi 200.



U zit wel een kwart in Samsung, dat is het grote nadeel, maar verder is die Kospi een leuk gespreide index. Alles zit er in: technologie, financials, consumers, basic materials en nog veel klassieke industrie als staal, bouw en werven. Oh ja, de Kospi is een chronische underperformer.

Misschien dat ook hier een vredesverdrag voor wonderen kan zorgen. Helaas, ik krijg de index niet herbelegd, maar ik kan u melden dat u de index twaalf keer de winst en 1,3% dividendrendement doet. Nu maar hopen op wijsheid bij de Korea's en hun stakeholders.